Los comandantes Gino Burgos y Javier Rojas, pilotos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cumplieron una de las misiones más importantes de sus carreras al trasladar al papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.

Tras culminar el vuelo, se difundió en redes sociales una fotografía en la que ambos aparecen junto al pontífice.

Los aviadores compartían aulas hace casi 30 años, cuando tenían el mismo sueño de convertirse en pilotos profesionales. Hoy, después de una larga trayectoria en la aviación militar, tuvieron la responsabilidad de transportar al Santo Padre durante su visita pastoral al norte del país.

El comandante Gino Burgos manifestó desde niño su vocación de servicio a la patria. Durante su carrera profesional estuvo destacado en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde participó en operaciones contra el narcotráfico y otras misiones de alta complejidad. Además de su labor como piloto, es esposo y padre de dos hijos.

Por su parte, el comandante Javier Rojas, edecán del Ministerio de Defensa, encontró en su padre, también aviador, la inspiración para ingresar a la Fuerza Aérea. Actualmente cuenta con 3.800 horas de vuelo y mantiene el mismo compromiso que lo motivó desde sus inicios. “Siempre quise tener la oportunidad de defender a mi patria en caso fuera necesario”, expresó.

Ambos pilotos también formaron parte del equipo que sobrevoló la Base Aérea Las Palmas durante la visita del papa Francisco al Perú, en 2018, como parte de las operaciones de seguridad. Ocho años después, volvieron a participar en una misión vinculada a una visita papal, esta vez con el privilegio de trasladar personalmente al papa León XIV a bordo de una aeronave de la FAP.

La institución destacó este momento como una misión cumplida y compartió el selfie de los pilotos junto al pontífice, una imagen que refleja el encuentro entre dos compañeros de promoción que, después de casi tres décadas, coincidieron en una de las experiencias más significativas de sus carreras.

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