El papa León XIV se desplazó este sábado a Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia peruana de Cajamarca, un pueblo remoto en la cordillera occidental de los Andes peruanos, para celebrar una misa ante 20 mil seguidores y en donde invitó a no ceder a “la violencia” ante las injusticias.

El sumo pontífice aconsejó que a pesar de tantas dificultades, cuando se tiene “ la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia (...) esta nunca será el camino del progreso y de la paz”.

Desde esta localidad andina, el papa aseguró que “es motivo de gran preocupación, tanto para la Iglesia como para la sociedad” las injusticias.

“Pensemos, por ejemplo, en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa; o en las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos; o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra”, agregó.

Clamó que “la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios”, anlos fieles de un país que ha tenido un pasado violencia y terrorismo.

“Vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo”, dijo el papa, que llegó en helicóptero desde Chiclayo a esta zona montañosa, para dedicar la misa a aquellas comunidades católicas alejadas a las que cuando era obispo llegaba a caballo.

En su homilía recordó: “Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí (...) El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe”.

Hasta este lugar, al que se llega después de recorrer una estrecha carretera durante cuatro horas desde Chiclayo, llegaron 20.000 personas, también de los pueblos cercanos, y se instalaron en esta explanada una docena de pantallas gigantes para que incluso quienes estén lejos del altar puedan seguir la celebración.

Mucha gente pasó la noche en tiendas de campaña cerca del lugar de la celebración.

El pontífice, que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, deseó, por ello, recordar con gratitud a los numerosos sacerdotes, religiosos y religiosas misioneros" que, a lo largo de los siglos, “se han esforzado con generosidad y dedicación por difundir el Reino de Dios entre estos montes”.

También quiso elogiar “a quienes, con ingenio y espíritu emprendedor, se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas: campesinos, comerciantes, pequeños empresarios y tantos otros que aquí, día tras día, emplean los talentos recibidos en favor de las comunidades, contribuyendo a promover, mediante el empleo, auténticos modelos de desarrollo”.

“Queridos hermanos y hermanas: el Señor conoce los caminos que ustedes recorren, las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan; entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos, y no los abandona”, los animó.

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