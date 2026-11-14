Tras el triunfo de la selección peruana por 2-0 ante Bolivia, Francesco Andrealli expresó su expectativa de integrar la convocatoria nacional para el amistoso frente a Panamá. En declaraciones recogidas por Jax Latin Media, el mediocampista manifestó su confianza en recibir una nueva oportunidad: “Creo que sí me van a convocar ante Panamá”, señaló.

“SEGUIR TRABAJANDO Y QUEDARME TRANQUILO, QUE ME VAN A DAR MINUTOS CON TRANQUILIDAD. CREO QUE SÍ ME VAN A CONVOCAR -ante Panamá-“ Francesco Andrealli, Jugador Selección Peruana https://t.co/x3z0fxj3fQ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 14, 2026

El futbolista también se refirió al mensaje que recibió del comando técnico y destacó la importancia de mantener la tranquilidad y continuar trabajando para ganarse un lugar en el equipo. Andrealli espera tener minutos con la camiseta de la Bicolor y seguir formando parte del proceso encabezado por el entrenador brasileño Mano Menezes.

La próxima presentación de Perú será ante Panamá, en un encuentro amistoso programado para el miércoles 9 de diciembre de 2026. El compromiso se disputará desde las 6:00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y será el último partido de la selección peruana durante este año.