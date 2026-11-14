A pocos días de la misa que ofrecerá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, la Agencia Andina dio a conocer la lista de objetos permitidos y prohibidos para los asistentes. El encuentro religioso está programado para este lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a. m., y se estima que congregará a alrededor de 1,2 millones de personas. Debido a la concurrencia, las puertas del recinto se abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15.

Entre los artículos que podrán llevar los fieles se encuentran botellas de agua de plástico, tomatodos flexibles, gorros, sombreros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema. También estará permitido ingresar alimentos ligeros, como galletas, barras de cereal y fruta picada en bolsas transparentes. Los adultos mayores y las personas que necesiten sillas por motivos de salud podrán llevar modelos pequeños y plegables. Asimismo, será necesario presentar el DNI o pasaporte junto con la entrada de Ticketmaster, en formato impreso o digital.

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Por otro lado, las restricciones comprenden armas, objetos punzocortantes, tijeras, herramientas, encendedores, fósforos, punteros láser, botellas de vidrio y latas. Tampoco se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias ilícitas. En cuanto a los bolsos, solo estarán permitidas las mochilas pequeñas y los canguros, mientras que las pancartas con astas rígidas de madera o metal quedarán prohibidas. Sin embargo, los asistentes podrán llevar carteles de cartulina flexible que puedan sostenerse con las manos.

Además de las disposiciones de seguridad, el Ministerio de Salud recomendó tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol y el riesgo de golpes de calor. Entre las medidas figuran beber agua constantemente, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar esfuerzos físicos y prestar especial atención a niños y adultos mayores. Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con un acceso diferenciado por la puerta N.° 2 y podrán ingresar con un acompañante, siempre que ambos tengan su respectiva entrada.