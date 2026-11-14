Todo quedó listo en la explanada de Sacsayhuamán para la visita del papa León XIV este domingo por la mañana. Las autoridades cusqueñas desplegaron una gran cantidad de tecnología y arreglos para hacer de esta visita algo nunca antes visto.

Una imponente orquesta sinfónica y el despliegue de cantantes marcan la antesala del histórico evento en la explanada inca, donde ya lucen listos el trono papal, las pantallas gigantes y las zonas para la feligresia local y extranjera.

A pocas horas de la esperada llegada del sumo pontífice, los preparativos en el antiguo templo inca muestran un despliegue técnico y artístico sin precedentes, donde la música sinfónica se ha robado el protagonismo de la jornada previa.

Durante el recorrido por el recinto, el sonido de los instrumentos de cuerda, viento y percusión envolvió las piedras incas, ofreciendo un adelanto emotivo de lo que será la bienvenida oficial. La Orquesta Sinfónica de Cusco, acompañada por el Coro Polifónico de Cusco realizó variadas pruebas de sonido demostrando que el marco musical será el alma de la ceremonia.

De otro lado, el escenario principal ya muestra su rostro definitivo. En el centro destaca el imponente trono papal de color blanco con adornos de pan de oro, diseñado especialmente para la ocasión, desde este lugar el pontífice presidirá el encuentro con los fieles.

Para garantizar que ningún asistente pierda detalle de la liturgia y de las presentaciones artísticas, la organización ha instalado nueve pantallas gigantes en puntos estratégicos de la explanada. Asimismo, la logística ya tiene claramente delimitadas las ubicaciones: se han habilitado amplias zonas destinadas al público general, así como un área especial acondicionada para el trabajo de la prensa nacional e internacional que cubrirá el evento.

Con la infraestructura lista y la música como principal carta de presentación, Sacsayhuamán aguarda en un ambiente de solemnidad y expectativa el inicio de una jornada que quedará grabada en la memoria del Cusco.

El sumo pontífice llega a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30, posteriormente a las 11:45 la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Posteriormente emprende vuelo a Pucallpa.