Una multitud de fieles se congregó este sábado 14 de noviembre en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para participar en la misa que presidió el papa León XIV durante su visita apostólica al Perú.

Antes de impartir la bendición final, el papa León XIV dedicó unas palabras a la ciudad de Santa Cruz de Succhabamba, lo que despertó los aplausos y la ovación de los fieles presentes.

Antes de culminar la celebración eucarística y emprender su retorno a Chiclayo para continuar con su agenda apostólica, León XIV destacó la profunda fe de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba.

“Solo quiero compartir una breve reflexión más. Hemos escuchado las palabras del evangelio donde pregunta Jesús: “Cuando vuelva el hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”. Yo sé que, si Jesús decide venir a Santa Cruz, va a encontrar la fe. Gracias por su testimonio, gracias por su fidelidad en la Iglesia, gracias por acompañarnos en esta hermosa jornada”, señaló el santo padre.

Durante su homilía, el pontífice también abordó las dificultades y preocupaciones que pueden enfrentar los fieles en su día a día. Frente a ello, los animó a conservar su fe en Dios y en la Virgen Inmaculada, al asegurarles que nunca los abandonarán.

“El Señor conoce los caminos que ustedes recorren: las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan. Entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos y no los abandona cuando el alma deambula sin destino, él es el camino”, agregó.