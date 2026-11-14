Durante la misa que ofició este sábado 14 de noviembre, el papa León XIV destacó la vocación de trabajo de los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca.

El pontífice señaló que, pese a los obstáculos que han enfrentado, los habitantes de la localidad han mantenido firme su fe y la esperanza en sus proyectos, así como su devoción a la Virgen Inmaculada de Chiclayo.

El sumo pontífice reconoció que las adversidades pueden generar desánimo entre los habitantes, incluso en una comunidad caracterizada por su esfuerzo y dedicación al trabajo.

“Frente a tantas dificultades, se puede tener la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento incluso a la violencia. Quisiera elogiar a quienes con ingenio y espíritu se esfuerzan por dar trabajo digno a las personas: campesinos, comerciantes, pequeños empresarios y tantos otros”, señaló.

Asimismo, el papa León XIV hizo referencia a las dificultades y preocupaciones que atraviesan los fieles en su vida cotidiana. Ante ello, los exhortó a mantener su confianza en Dios y en la Virgen Inmaculada, pues aseguró que nunca los dejarán solos.

“El Señor conoce los caminos que ustedes recorren: las fatigas, las preocupaciones, los desafíos que afrontan. Entiende la esperanza de los jóvenes, inspira la sabiduría de los ancianos y no los abandona cuando el alma deambula sin destino, él es el camino”, indicó.