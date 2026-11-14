El papa León XIV afrontará una de las jornadas más exigentes de su visita apostólica al Perú, con un recorrido que conectará diferentes regiones del país en aproximadamente 24 horas. De acuerdo con la información publicada por El Comercio, el itinerario comprende desplazamientos entre Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, además de actividades religiosas en localidades como Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y Zaña, en Lambayeque.

La agenda comenzó el sábado 14 de noviembre con el traslado del pontífice desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde presidió una misa a las 11:00 horas. Posteriormente, regresó a la región Lambayeque para participar en un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, programado para las 17:30 horas. Estas actividades tienen un significado especial por el vínculo pastoral que Robert Prevost mantuvo con el norte del país.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

El domingo 15 de noviembre, León XIV partirá a las 7:50 horas desde Chiclayo rumbo a Cusco. Allí participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman, a las 10:30 horas, y posteriormente rezará el Ángelus frente a la Catedral. Luego viajará a Pucallpa, donde tiene previsto reunirse con representantes de los pueblos amazónicos a las 15:00 horas y presidir una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali a las 16:45 horas.

Tras completar sus actividades en la Amazonía, el pontífice emprenderá el retorno a Lima a las 19:05 horas, con llegada prevista a la Base Aérea del Callao a las 20:20 horas. Su agenda continuará el lunes 16 de noviembre con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, programada para las 10:30 horas, antes de partir rumbo a Roma.