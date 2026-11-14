El papa León XIV llegó al distrito de Zaña, en la región Lambayeque, en medio de una celebración que incluyó fuegos artificiales y el repique de campanas. El pontífice acudió al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo para participar en un encuentro de oración, como parte de su visita apostólica al Perú. Según informó la Agencia Andina, los pobladores y visitantes esperaron desde tempranas horas para recibir al sumo pontífice.

Entre las muestras de bienvenida destacaron las amazonas y los chalanes, quienes llegaron desde distintas zonas del país para participar en el recibimiento. Los representantes de la tradición ecuestre norteña tenían previsto avanzar por las calles de Zaña, a una cuadra de distancia del recorrido del papa, para encontrarse con él durante su llegada al santuario.

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La visita tiene un significado especial para los habitantes de Zaña, debido a su vínculo histórico con Santo Toribio de Mogrovejo. El religioso falleció en esta localidad el 23 de marzo de 1606, durante una de sus visitas pastorales. Su legado misionero mantiene una importante presencia en la comunidad católica del norte del país.

El encuentro de oración se realizó en el marco de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, que conmemora los 300 años de su canonización, ocurrida en 1726. León XIV también mantiene un vínculo con Lambayeque, región donde desarrolló una importante etapa de su trayectoria pastoral como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.