Un despliegue de aproximadamente 5,000 policías garantizará la seguridad durante la misa de despedida del papa León XIV, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Según informó la Agencia Andina, el Ministerio del Interior (Mininter) aprobó un plan de operaciones que busca mantener el orden público, controlar el ingreso de los asistentes y proteger la integridad de los fieles que participarán en la celebración religiosa.

El despliegue policial estará dividido en 2 turnos debido a la duración de la jornada. El primer grupo, integrado por aproximadamente 2,000 efectivos, iniciará sus labores a las 20:00 horas del domingo 15, antes de la apertura de puertas prevista para las 22:00 horas. El segundo turno contará con alrededor de 3,000 policías durante el día central del evento. Los agentes tendrán responsabilidades distribuidas desde la puerta 1 hasta la 17, con excepción de la puerta 5, que permanecerá cerrada. Además, se instalarán filtros de control para verificar las entradas.

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La cobertura de seguridad también comprenderá los 37 bloques habilitados para el público general y la zona de invitados, donde se instalaron 32,000 sillas. Asimismo, los policías resguardarán el recorrido de aproximadamente 3,000 metros que realizará el pontífice dentro del recinto. Para facilitar la supervisión del operativo, se utilizarán cuatrimotos y scooters policiales, mientras que 24 vehículos motorizados integrarán el dispositivo de escolta del papa León XIV.

Este despliegue forma parte de un plan de seguridad más amplio para Lima y Callao, que contempla 22,464 policías, de los cuales 18,264 pertenecen a la Región Policial Lima. A este contingente se suman cerca de 2,000 efectivos de la Policía de Tránsito, encargados de la seguridad vial, las rutas y los desvíos vehiculares. Según el Mininter, se espera la asistencia de más de 1,200,000 fieles a la misa de despedida del pontífice en Las Palmas.