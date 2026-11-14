El papa León XIV participará este sábado en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo. La actividad se realizará en el santuario dedicado al santo y está prevista para las 5:30 p. m.

La ceremonia forma parte de las actividades del pontífice durante su visita al Perú. Sigue aquí la transmisión en vivo y conoce los detalles de este encuentro de oración.

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Papa León XIV en vivo

06:04 p. m. | La cantante Tania Libertad, natural de Zaña, interpretó el “Ave María” durante la ceremonia de clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

05:48 p. m. | El papa León XIV da inicio al encuentro de oración en Zaña con un mensaje de agradecimiento: “Queridos hermanos, nos reunimos en Zaña (...) para dar gracias a Dios”.

05:38 p. m. | El papa León XIV recibe un ramo de flores a su llegada a Zaña, en medio del recibimiento de los fieles.

05:30 p. m. | El papa León XIV llegó a Zaña, donde continuará con las actividades programadas como parte de su visita a la región Lambayeque.

05:11 p. m. | Niños de Chiclayo, Oyotún, Zaña y Cayaltí participan con sus voces en el coro que acompaña las actividades por la visita del papa León XIV.

05:00 p. m. | Unos 5 mil efectivos de la Policía Nacional estarán a cargo de resguardar la misa de despedida que el papa León XIV celebrará este lunes 16 de noviembre en el distrito limeño de Santiago de Surco.

04:36 p. m. | Papa León XIV parte rumbo a Zaña

El pontífice dejó la sede de la Diócesis de Chiclayo y emprendió su traslado hacia Zaña, donde continuará con las actividades previstas en su agenda.

04:43 p. m. | Expectativa en Zaña por la llegada del papa León XIV

En Zaña, Chiclayo, los fieles se congregan a la espera del papa León XIV, en medio de la expectativa por su participación en las actividades programadas.

Domingo 15 de noviembre: León XIV estará en Cusco y Pucallpa

El domingo será una de las jornadas con mayor desplazamiento. El papa viajará primero a Cusco, donde sostendrá un encuentro en Saqsaywaman y rezará el Ángelus. Luego se trasladará a Pucallpa, en Ucayali, para reunirse con representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa.

Programa del domingo 15:

7:50 a. m.: Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.

Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a. m.: Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30 a. m.: Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45 a. m.: Oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

Oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco. 1:05 p. m.: Salida en avión hacia Pucallpa.

Salida en avión hacia Pucallpa. 2:30 p. m.: Llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa.

Llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa. 3:00 p. m.: Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 4:45 p. m.: Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 7:05 p. m.: Salida en avión hacia Lima.

Salida en avión hacia Lima. 8:20 p. m.: Llegada a la Base Aérea del Callao.

Lunes 16 de noviembre: última misa y despedida del papa en Perú

La última jornada de la visita apostólica se desarrollará en Lima y Callao. León XIV visitará una casa de acogida para adultos mayores y celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas antes de partir hacia Roma.

Programa del lunes 16:

8:30 a. m.: Visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Visita al personal y a los residentes de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 10:30 a. m.: Santa misa en la Base Aérea Las Palmas, Lima.

Santa misa en la Base Aérea Las Palmas, Lima. 1:15 p. m.: Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

Ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. 1:45 p. m.: Salida en avión hacia Roma.