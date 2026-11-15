El papa León XIV continuará este domingo 15 de noviembre con su visita pastoral al Perú, en su quinto día de actividades, con una agenda que incluye dos ciudades: Cusco y Pucallpa. El Santo Padre partirá a las 7:50 a.m. desde Chiclayo hacia Cusco, donde llegará a las 10:00 a.m. para participar en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Posteriormente, a las 11:45 a.m., rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

Luego, el pontífice viajará a Pucallpa, donde tiene previsto llegar a las 2:30 p. m. para reunirse con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a las 3:00 p. m. A las 4:45 p.m. celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Finalmente, León XIV partirá a las 7:05 p. m. rumbo a Lima y llegará a las 8:20 p. m. a la Base Aérea del Callao.

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Cuarto día de la visita apostólica del papa León XIV: Su recorrido y las principales actividades de este domingo 15

8:45 a.m. Feligreses realizaron colas para ingresar a la Plaza Mayor de Cusco para saludar y ver al sumo pontífice.

8:39 a.m. Fieles se amanecieron para el encuentro del papa León XIV en la plaza de armas de Cuzco.

8:33 a.m. En la ciudad de Pucallpa, miles de fieles se preparan para recibir al papa León XIV en su visita para este domingo 15. Diversas delegaciones entrenaron distintas actividades culturales para recibir al santo padre por primera vez en su ciudad.

8:30 a.m. El sumo pontífice llegará a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30 horas. Posteriormente, a las 11:45 se realizará la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Más tarde, se trasladará a Pucallpa.

8:26 a.m. Hasta tres anillos de seguridad se observa antes de ingresar a la Plaza Mayor de Cusco. Policías y agentes de seguridad cotejan los pases con código QR y documentos de identidad.

8:20 a.m. La Plaza Mayor de Cusco luce abarrotada y esperan el arribo del papa León XIV

8:14 a.m. Escenarios desde donde el líder de la Iglesia Católica se dirigirá a los suyos en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de Cusco.

8:13 a.m. El papa León XIV, conocido por su humildad, ha decidido utilizar un trono de diseño sobrio durante su visita a la ciudad de Cusco. Este gesto no pasa desapercibido, pues representa un simbolismo potente de modestia y reverencia hacia la tradición y el arte local.

8:11 a.m. El sumo pontífice continuará este domingo 15 de noviembre con su visita pastoral al Perú. En su quinto día, sus actividades se concentran en las ciudades de Cusco y Pucallpa.

8:00 a.m. ¡Hasta Pronto! Partió el avión que traslada a León XIV a Cusco

7:40 a.m. Todo listo para que el papa arribe al avión que los trasladará a Cusco.

7:35 a.m. El pontífice se mostró muy emocionado al despedirse de Chiclayo.

7:29 a.m. Papa León XIV se despide de Chiclayo

7:24 a.m. El papa rompió el protocolo y dio sus últimas palabras a su gente en Chiclayo.

7:19 a.m. El sumo pontífice sale del Obispado de Chiclayo

7:16 a.m. Expectativa por salida de León XIV en los exteriores de del Obispado de Chiclayo.

7:15 a.m. En breve se realizará la salida del avión que trasladará al papa desde Chiclayo hacia Cusco.

Programa del domingo 15 de noviembre:

7:50 a.m.: Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.

Salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a.m.: Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30 a.m.: Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán.

Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. 11:45 a.m.: Oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

Oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco. 1:05 p.m.: Salida en avión hacia Pucallpa.

Salida en avión hacia Pucallpa. 2:30 p.m.: Llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa.

Llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa. 3:00 p.m.: Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 4:45 p.m.: Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 7:05 p.m.: Salida en avión hacia Lima.

Salida en avión hacia Lima. 8:20 p.m.: Llegada a la Base Aérea del Callao.

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