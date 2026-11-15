Hasta 40 mil personas llegarían hoy a la Plaza Mayor de Cusco a fin de ver de cerca la ceremonia presidida por el papa León XIV, quien llegará a este emplazamiento a las 11:00 horas aproximadamente.

Desde la tarde del último sábado, miles de personas hacen cola en inmediaciones de la calle del Medio y Espaderos , únicos accesos autorizados para el ingreso al primer escenario cusqueño.

Cabe mencionar que hay hasta tres anillos de seguridad antes de ingresar a la plaza; policías y agentes de seguridad cotejan los pases con código QR y documentos de identidad.

El sumo pontífice llega a Cusco a las 10:00 horas, luego se dirigirá hasta Sacsayhuamán para un encuentro con los fieles a las 10:30, posteriormente a las 11:45 la oración del Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco. Posteriormente emprende vuelo a Pucallpa.