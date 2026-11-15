La ciudad del Cusco vive este domingo 15 de noviembre una multitudinaria manifestación de fe por la visita del papa León XIV. Alrededor de 80 mil peregrinos se encuentran congregados en la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, donde el sumo pontífice tiene previsto reunirse con los fieles y representantes de la religiosidad popular.

Los asistentes llegaron desde diferentes provincias de Cusco y regiones del sur del Perú, entre ellas Arequipa, Puno, Tacna y localidades como Juliaca y Sicuani. También se registra la presencia de peregrinos provenientes de Chile, Argentina, Bolivia y Brasil.

La concentración comenzó a formarse desde el sábado 14 de noviembre, cuando numerosos fieles hicieron largas colas para asegurar su ingreso a los espacios habilitados para las actividades papales.

Miles de peregrinos esperan al papa León XIV desde el sábado

Desde las primeras horas de este domingo, la explanada de Sacsayhuamán luce abarrotada de peregrinos que aguardan la llegada del pontífice estadounidense, Robert Francis Prevost, quien regresa a Cusco como máxima autoridad de la Iglesia católica.

La cifra aproximada de 80 mil asistentes coincide con el aforo anunciado previamente para Sacsayhuamán. La Agencia Andina informó que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco había previsto la concurrencia de más de 75 mil personas al recinto arqueológico.

Reportan la llegada de 400 mil visitantes a Cusco por la visita papal

La expectativa por la presencia del papa León XIV también se extiende a la Plaza Mayor del Cusco y a las calles del centro histórico, donde se desarrollará la segunda actividad de su visita a la Ciudad Imperial.

De acuerdo con el reporte desde Sacsayhuamán, autoridades locales estiman que unas 400 mil personas llegaron a Cusco desde diferentes regiones del Perú y países vecinos para participar en los actos religiosos.

Esta cifra corresponde a una estimación de visitantes en la ciudad y no exclusivamente a los asistentes a Sacsayhuamán. La cantidad aún requiere confirmación mediante un reporte oficial que identifique a la institución responsable del cálculo.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Sacsayhuamán?

De acuerdo con el itinerario oficial publicado por la Santa Sede, el papa León XIV tiene programada su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco a las 10:00 a. m., procedente de Chiclayo.

Su encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en Sacsayhuamán está previsto para las 10:30 a.m.. Posteriormente, a las 11:45 a.m., el pontífice dirigirá el rezo del Ángelus en la plaza frente a la Catedral del Cusco.

Ambas actividades forman parte de la visita apostólica de León XIV al Perú, que incluye también encuentros en Lima, Lambayeque y la Amazonía peruana.

Senamhi pronostica lluvias durante las actividades papales en Cusco

Durante la mañana, el reporte desde Sacsayhuamán describe condiciones de cielo despejado y sol radiante, mientras miles de peregrinos permanecen a la espera del santo padre.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones desde el mediodía y alrededor de la 1:00 p. m. de este domingo.

El pronóstico contempla una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 10 °C para Cusco, por lo que los asistentes deberán considerar cambios en las condiciones meteorológicas durante las concentraciones.

Pese a esa previsión, la concurrencia de peregrinos refleja la expectativa que ha generado la llegada de León XIV a la antigua capital del Imperio incaico, donde desarrollará dos encuentros antes de continuar su viaje hacia Pucallpa.