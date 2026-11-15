El papa León XIV afrontará este domingo 15 de noviembre una de las jornadas más exigentes de su visita apostólica al Perú, con desplazamientos desde Chiclayo hasta Cusco, Pucallpa y Lima, apenas un mes después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.

El pontífice estadounidense, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, tiene 71 años y lidera la Iglesia católica, con aproximadamente 1.400 millones de fieles en el mundo. Su recorrido combinará la altura de los Andes con las condiciones climáticas de la Amazonía peruana.

León XIV regresó el miércoles 11 de noviembre al Perú, país donde vivió durante casi dos décadas, como parte de una gira apostólica de 12 días que comenzó en Uruguay y continuó por Argentina. Pese a las preocupaciones iniciales por su estado de salud, el Vaticano confirmó que mantendría su itinerario.

Papa León XIV visita Cusco a 3.400 metros de altitud

La primera etapa del recorrido dominical contempla un vuelo desde la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, hacia Cusco, cuya ciudad se encuentra aproximadamente a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

Según el programa oficial de la Santa Sede, el avión papal tiene prevista su salida a las 7:50 a.m. y su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a las 10:00 a. m.

La altitud de Cusco representa una condición física exigente debido a la menor disponibilidad de oxígeno. Este factor adquiere especial relevancia en el caso del pontífice, quien fue intervenido quirúrgicamente el pasado 13 de octubre para extirpar un lóbulo pulmonar que contenía un nódulo maligno.

Sin embargo, de acuerdo con información difundida por Associated Press el 26 de octubre, el médico del papa, Luigi Carbone, señaló que no existían razones médicas que impidieran realizar el viaje y que su recuperación avanzaba favorablemente.

León XIV se reunirá con fieles en Saqsaywaman y rezará el Ángelus

A las 10:30 a.m., el santo padre tiene programado un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, uno de los principales complejos monumentales de origen incaico de Cusco.

Posteriormente, a las 11:45 a.m., dirigirá el rezo del Ángelus desde la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Durante su recorrido por Sudamérica, el pontífice ha abordado temas relacionados con la pobreza, la violencia y los desafíos que enfrenta la Iglesia católica en una región donde busca fortalecer la participación de sus comunidades.

En Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo, León XIV agradeció las muestras de afecto y las oraciones de los fieles, especialmente aquellas dedicadas a su recuperación.

“Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud que en estos momentos de prueba (...), con la ayuda de Dios, estoy superando”, expresó el viernes durante una multitudinaria celebración religiosa, según el reporte de AFP.

Papa León XIV llegará a Pucallpa para escuchar a los pueblos indígenas

Después de sus actividades en Cusco, León XIV viajará a Pucallpa, capital de la región Ucayali, donde tiene previsto aterrizar a las 2:30 p. m.

La ciudad amazónica recibirá al pontífice en medio de las preocupaciones de las comunidades indígenas por la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y la contaminación de los ríos.

A las 3:00 p. m., el papa se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao, ubicado en el distrito de Yarinacocha.

El encuentro será una oportunidad para que las comunidades expresen sus preocupaciones sobre la conservación de los bosques y la protección de sus territorios frente al avance de actividades ilegales.

Indígenas esperan que el papa denuncie la deforestación en la Amazonía

Entre los líderes que esperan un pronunciamiento del santo padre se encuentra Fernando Carteiro, indígena de 53 años que vive en Yarinacocha y que ha denunciado los daños ocasionados por la tala de árboles.

“El mensaje que puede dar no es solamente a Perú, va a ser a todo el mundo” y “vamos a valorar que va a hablar de nuestro lado”, declaró Carteiro a la agencia AFP.

La preocupación tiene como contexto la pérdida de aproximadamente 3,2 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico en Perú entre 2001 y 2024, según datos del Ministerio del Ambiente.

Ucayali, Madre de Dios y Loreto figuran entre las regiones afectadas por la reducción de la cobertura forestal, mientras las comunidades indígenas advierten sobre las amenazas de organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de recursos naturales.

Durante su visita, el pontífice tiene previsto presenciar expresiones culturales de las comunidades amazónicas, entre ellas una danza del pueblo shipibo-konibo.

También se contempla un gesto simbólico relacionado con la conservación ambiental mediante un árbol de shihuahuaco, especie amazónica de gran longevidad y valor ecológico. El programa general publicado por el Vaticano no detalla esta ceremonia.

León XIV celebrará misa en Pucallpa y regresará a Lima

La jornada continuará a las 4:45 p. m. con una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, donde se espera una importante participación de fieles provenientes de diferentes localidades amazónicas.

Después de la celebración, León XIV tiene previsto abordar un avión a las 7:05 p. m. con destino a Lima, donde su llegada a la base aérea del Callao está programada para las 8:20 p. m.

El lunes 16 de noviembre, el pontífice encabezará una última misa multitudinaria en la base aérea Las Palmas, a las 10:30 a. m., antes de despedirse oficialmente del Perú.

Su partida hacia Roma está prevista para la 1:45 p. m., con lo que concluirá su visita al país al que ha llamado su “patria” y su gira apostólica por Sudamérica.