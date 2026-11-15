Desde las primeras horas de este domingo 15 de noviembre, fieles católicos se preparan en Cusco para recibir al papa León XIV, quien encabezará un encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.
La actividad está programada para las 10:30 a.m. y forma parte de la visita apostólica del sumo pontífice al Perú. Posteriormente, a las 11:45 a.m., el Santo Padre rezará el Ángelus junto a la comunidad católica en la Plaza de Armas del Cusco, frente a la Basílica Catedral.
La jornada congregará a fieles que esperan participar en los actos religiosos previstos durante la visita del pontífice a la Ciudad Imperial.