Miles de chiclayanos salieron a las calles este domingo 15 de noviembre para despedir al papa León XIV, a quien consideran cariñosamente como “su Papa”. Pese a la intensa lluvia que cae sobre la ciudad desde la madrugada, los fieles permanecen congregados en el centro de Chiclayo y a lo largo de la ruta hacia la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Con paraguas, bolsas plásticas y objetos improvisados para protegerse del agua, pobladores y visitantes esperan el paso del santo padre, quien culmina su estadía en la capital de la región Lambayeque para continuar su visita apostólica al Perú.

Fieles esperan desde anoche pese a intensa lluvia en Chiclayo

Numerosos devotos permanecen en las calles desde la noche del sábado 14 de noviembre. Ni las precipitaciones ni el agua acumulada en las vías han logrado que abandonen sus lugares, pues mantienen la esperanza de recibir una última bendición del papa León XIV antes de su partida.

La lluvia, que comenzó aproximadamente a las 3:00 de la madrugada de este domingo, ha dejado calles y avenidas anegadas tanto en el centro como en sectores periféricos de Chiclayo. Sin embargo, los fieles continúan esperando el paso del pontífice.

En medio de la lluvia, algunos asistentes han comenzado a entonar cánticos religiosos, mientras otros permanecen atentos a la salida del santo padre. La expectativa se concentra especialmente en las vías que conducen hacia la instalación aérea desde donde partirá rumbo a Cusco.

¿A qué hora parte el papa León XIV de Chiclayo hacia Cusco?

La salida del papa León XIV hacia la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo estaba prevista para las 7:00 de la mañana, según la información proporcionada desde Chiclayo.

De acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede, el vuelo del pontífice hacia Cusco está fijado para las 7:50 a. m., mientras que su llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete está programada para las 10:00 a. m.

En la Ciudad Imperial, León XIV tiene previsto reunirse con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, a las 10:30 a. m. Posteriormente, a las 11:45 a. m., dirigirá el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco.

Su visita pastoral continuará durante la tarde en Pucallpa, donde tiene programados encuentros con representantes de los pueblos amazónicos y una celebración eucarística.