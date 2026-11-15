La visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para este domingo 15 de noviembre, ha despertado expectativas entre las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, que esperan que el pontífice lleve al mundo un mensaje sobre la deforestación, la minería y las amenazas que enfrentan quienes defienden sus territorios.

Uno de ellos es Fernando Carteiro, líder indígena de 53 años que vive en una isla del distrito de Yarinacocha, en la región Ucayali. Recuerda que durante su infancia su hogar estaba rodeado de árboles y animales silvestres, como lagartos y osos perezosos, pero asegura que la destrucción de los bosques ha transformado ese paisaje.

La deforestación “es el sufrimiento más grande que tenemos aquí en la Amazonía, (junto) a la minería”, sostiene Carteiro, quien viste un traje elaborado con yute y lleva una cruz cristiana alrededor del cuello.

Indígenas esperan que León XIV defienda los bosques amazónicos

En la isla donde vive Carteiro habitan aproximadamente 200 familias dedicadas principalmente al turismo. Aunque todavía conserva abundante vegetación, sus bosques enfrentan amenazas como los incendios forestales y la tala no autorizada.

El dirigente recuerda que hace aproximadamente tres décadas personas ajenas a la comunidad comenzaron a talar árboles de camu-camu, una especie amazónica cuyo fruto es utilizado en la alimentación y el comercio local.

Ante esta situación, decidió sembrar decenas de semillas de camu-camu alrededor de su vivienda, construida con troncos sobre pilotes elevados para protegerla de las crecidas del río Ucayali.

“Que mis hijos todavía puedan respirar aire puro. Es el gran anhelo que tengo con el papa. Sé muy bien que va a concientizar a muchas personas”, expresa el dirigente indígena.

Carteiro considera que el mensaje del pontífice podría trascender las fronteras del Perú y contribuir a visibilizar los problemas que enfrentan las comunidades amazónicas.

“El mensaje que puede dar no es solamente a Perú, va a ser a todo el mundo. Y eso es lo que nosotros vamos a sentir más. Eso es lo que vamos a valorar, que va a hablar de nuestro lado”, agrega.

Perú perdió 3,2 millones de hectáreas de bosque amazónico

La preocupación de los pueblos indígenas se produce en medio de la reducción sostenida de los bosques de la Amazonía peruana.

De acuerdo con información del Ministerio del Ambiente (Minam), Perú perdió aproximadamente 3,2 millones de hectáreas de bosque húmedo amazónico entre 2001 y 2024.

Solo durante 2024 desaparecieron 150.602 hectáreas, principalmente en regiones como Ucayali, Madre de Dios y Loreto, según los registros oficiales del Programa Nacional de Conservación de Bosques.

La tala ilegal, la expansión de actividades agrícolas y la minería figuran entre las principales presiones sobre los ecosistemas amazónicos.

Comunidades indígenas denuncian tala ilegal y contaminación

En Pucallpa, las calles se preparan para recibir al papa León XIV con carteles, adornos y representaciones de bienvenida. También se observa la presencia de representantes de pueblos indígenas que lucen vestimentas tradicionales y pinturas en sus rostros.

Entre ellos se encuentra María Amasifuen, lideresa de la comunidad Maroti Shobo, quien espera que el pontífice haga un llamado a detener la contaminación ambiental y la destrucción de los recursos naturales.

“Basta de matar a los árboles, a nuestros animales, nuestros peces”, reclama Amasifuen.

La dirigente denuncia además la tala ilegal del huayruro, árbol amazónico cuyas semillas rojas se utilizan para elaborar pulseras y collares que posteriormente comercializa en la zona urbana de Pucallpa.

Defensores ambientales enfrentan amenazas en la Amazonía

La defensa de los bosques también representa riesgos para las comunidades indígenas que intentan impedir el ingreso de personas dedicadas a actividades ilegales.

Carteiro asegura que los pobladores se encuentran en desventaja frente a quienes ingresan a sus territorios armados.

“No hay palabras para que nosotros podamos hacernos respetar. Más que solamente una amenaza con esto”, señala mientras muestra su arco y flecha de madera.

“Ellos nos amenazan con escopetas. Entonces, no podemos hacer nada”, lamenta.

La organización internacional Global Witness documentó el asesinato de 54 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en Perú entre 2012 y 2022, un registro que refleja los riesgos asociados a la protección de los territorios.

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), reconoce la histórica ausencia de las instituciones estatales en estas zonas.

“Históricamente los territorios amazónicos han sido zonas a las cuales el Estado peruano y las sucesivas autoridades le han dado la espalda”, señala.

Papa León XIV bendecirá un shihuahuaco durante su visita a Pucallpa

El papa León XIV, de 71 años, tiene previsto llegar a Pucallpa este domingo 15 de noviembre, como parte de su visita apostólica al Perú, luego de haber recorrido Uruguay y Argentina.

La agenda contempla un encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos a las 3:00 de la tarde en el malecón Puerto Callao, en el distrito de Yarinacocha.

Durante esta actividad, el pontífice bendecirá y regará un árbol de shihuahuaco, especie emblemática de la Amazonía peruana y símbolo de la importancia de conservar los bosques tropicales.

Posteriormente, a las 4:45 de la tarde, está prevista una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita.

Para Fernando Carteiro, la visita papal representa una oportunidad de transmitir su aspiración de vivir en armonía con la naturaleza, sin amenazas ni enfrentamientos.

Mientras un mono capuchino trepa por los troncos de su vivienda, el dirigente observa al animal y reflexiona sobre la convivencia entre los seres humanos y la fauna silvestre.

“Mira cómo se viene hasta acá este animalito. Es porque encontró una amistad”, comenta.

“Eso es lo que yo anhelo tener. Una Amazonía tranquila, fuera de conflictos”, concluye.