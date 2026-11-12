La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá viajes gratuitos este lunes 16 de noviembre, con motivo de la misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. La medida busca facilitar el desplazamiento de miles de fieles que asistirán a la celebración religiosa.

Según informó la empresa operadora, el servicio gratuito estará disponible desde las 00:00 hasta las 22:00 horas. Durante ese periodo, los pasajeros podrán desplazarse en los trenes sin que se les cobre el pasaje habitual.

Sin embargo, la gratuidad no elimina el procedimiento de ingreso: los usuarios deberán utilizar su tarjeta de la Línea 1 para acceder a las estaciones. Quienes no cuenten con una deberán solicitar orientación y asistencia al personal.

¿A qué hora funcionará gratis la Línea 1 del Metro de Lima?

Servicio especial por la misa del papa

Lunes 16 de noviembre

Inicio anunciado: 00:00

Fin anunciado: 22:00

Costo del pasaje: S/0

La empresa precisó que el beneficio se aplicará durante toda la jornada especial y no únicamente a quienes se dirijan a la misa del pontífice.

Como parte del operativo, no habrá atención en las boleterías ni estarán habilitadas las máquinas de recarga de saldo durante ese día.

Los pasajeros deberán tener a la mano su tarjeta para facilitar el acceso. En caso de no contar con una, podrán solicitar ayuda al personal de la estación.

¿Qué estaciones usar para llegar a la misa de León XIV en Las Palmas?

Las personas que asistirán a la misa en la Base Aérea Las Palmas podrán utilizar principalmente las estaciones Ayacucho y Jorge Chávez, ubicadas en el distrito de Santiago de Surco.

Desde estos puntos, los fieles deberán desplazarse a pie hasta los accesos habilitados del recinto.

Estaciones recomendadas

Ayacucho

Jorge Chávez

Ambas estaciones permitirán a los asistentes dirigirse hacia las puertas N.º 2, 3 y 4 de la Base Aérea Las Palmas, según la información difundida por la operadora.

La empresa recomendó salir con anticipación y considerar los tiempos de desplazamiento a pie entre las estaciones y las puertas de acceso, especialmente ante la mayor afluencia de pasajeros.

Línea 1 aumentará la frecuencia de trenes por la visita del papa

Para atender la demanda prevista durante la celebración religiosa, la Línea 1 del Metro de Lima anunció un incremento de la frecuencia de sus trenes.

El plan especial contempla 656 carreras ferroviarias, cifra que representa un aumento de más del 20% respecto de una jornada habitual, de acuerdo con la empresa.

El aumento de operaciones busca facilitar los viajes de ida y retorno de los asistentes, así como atender la demanda de los demás usuarios del sistema.

La Línea 1 cuenta con 26 estaciones a lo largo de 34,6 kilómetros y conecta 11 distritos de Lima, según los datos institucionales proporcionados por la operadora.

Recomendaciones para viajar en el Metro de Lima el 16 de noviembre

Ante la concentración de pasajeros prevista para el lunes, Línea 1 difundió recomendaciones para realizar desplazamientos seguros y ordenados.

Planificar el viaje: salir con anticipación y calcular el tiempo necesario para caminar desde las estaciones hasta Las Palmas.

salir con anticipación y calcular el tiempo necesario para caminar desde las estaciones hasta Las Palmas. Tener lista la tarjeta: aunque no habrá cobro, se mantendrá el procedimiento de acceso. Quienes no tengan tarjeta deberán solicitar ayuda al personal.

aunque no habrá cobro, se mantendrá el procedimiento de acceso. Quienes no tengan tarjeta deberán solicitar ayuda al personal. Respetar las normas de abordaje: permitir que los pasajeros salgan primero y esperar detrás de la línea amarilla del andén.

permitir que los pasajeros salgan primero y esperar detrás de la línea amarilla del andén. Evitar correr o empujar: mantener el orden durante el ingreso, el viaje y la salida de las estaciones.

mantener el orden durante el ingreso, el viaje y la salida de las estaciones. Cuidar las pertenencias: prestar atención a los objetos personales en los espacios con gran concentración de pasajeros.

prestar atención a los objetos personales en los espacios con gran concentración de pasajeros. Facilitar la movilidad: ceder los asientos a quienes lo necesiten y no obstruir las puertas de los trenes.

ceder los asientos a quienes lo necesiten y no obstruir las puertas de los trenes. Organizar el retorno: después de la misa, seguir las indicaciones del personal para evitar aglomeraciones.

La operadora señaló que estas medidas forman parte del plan para facilitar el transporte de los ciudadanos durante la visita del papa León XIV a Lima.