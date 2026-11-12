El papa León XIV exhortó a los obispos del Perú a trabajar por la reconciliación y contribuir a sanar las heridas que dividen a la sociedad. Durante su discurso en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, en el segundo día de su visita al país, el pontífice recordó con humor los comentarios sobre su posible ausencia.

“Algunos decían que no iba a venir, pero Dios es grande. Y de verdad estoy contento de estar con ustedes”, expresó.

En ese contexto, hizo referencia a su estado de salud y a las dudas que surgieron sobre su viaje al Perú debido a una intervención médica a la que fue sometido el último 13 de octubre.

Sin embargo, destacó su alegría por encontrarse nuevamente con el pueblo peruano, país donde vivió durante más de 20 años como misionero y obispo.

En su mensaje, el sumo pontífice utilizó como ejemplo el Camino Inca y las dificultades que implicaba recorrerlo para llegar a distintos puntos del Tahuantinsuyo. A partir de esta referencia, señaló que la Iglesia también enfrenta desafíos pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones difíciles, pero que su misión debe mantenerse firme en Cristo.

Asimismo, recordó el ejemplo de santos como Santo Toribio de Mogrovejo y destacó que la caridad pastoral no consiste en evitar los problemas, sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien de las personas.

“Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, manifestó.

También advirtió que las polarizaciones sociales y políticas no deben debilitar la misión profética y evangelizadora de la Iglesia, por lo que instó a fortalecer la comunión entre las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

Finalmente, León XIV pidió a los obispos escuchar las necesidades del Perú, acompañar a las familias, apoyar a los jóvenes, defender la vida y la dignidad humana, y comprometerse con quienes sufren pobreza, exclusión, corrupción y violencia. Al despedirse, los invitó a seguir caminando junto al pueblo y a mantener las puertas abiertas para sanar las divisiones y ser pastores cercanos a sus comunidades.

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