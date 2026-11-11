El papa León XIV ya se encuentra en territorio peruano, marcando un momento especial para los fieles católicos que esperan su llegada y participación en las actividades oficiales programadas durante su visita al país.

La primera imagen de su llegada a Lima representa un momento especial, pues León XIV desarrolló gran parte de su labor pastoral en Perú antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Como se sabe, el papa León XIV llegó al país acompañado de su comitiva oficial y miembros de la delegación eclesiástica, a bordo del vuelo AR1096 de Aerolíneas Argentinas, un Airbus A330-200 que partió desde Buenos Aires, Argentina.

El sumo pontífice recibió el saludo protocolar de la presidenta Keiko Fujimori y autoridades peruanas.

Su visita contempla actividades religiosas y encuentros con la población en distintas regiones. Entre los destinos previstos figuran Lima, Chiclayo, donde ejerció como obispo, y Cajamarca, además de actividades en Cusco y Pucallpa.

La presencia de León XIV genera expectativa entre los fieles, que se preparan para participar en las celebraciones y encuentros programados durante su permanencia en el país.

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