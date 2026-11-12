El papa León XIV exhortó este jueves 12 de noviembre a los obispos del Perú a ejercer su ministerio con humildad, evitar el autoritarismo y responder con justicia y reparación frente a los abusos cometidos en el ámbito eclesial. El pronunciamiento se produjo durante un encuentro realizado en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, como parte del segundo día de su visita pastoral al país.

“La Iglesia no nos pertenece, es de Cristo. Nosotros somos mensajeros que un día concluiremos nuestro camino. Solo Dios permanece”, enfatizó el Santo Padre ante los integrantes del episcopado peruano.

Durante su intervención, el pontífice también agradeció las oraciones por su recuperación y expresó su satisfacción por regresar al Perú, país donde desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa.

“Algunos saben que había aquellos Tomases que decían: ‘Él no va a venir, no va a ser capaz’. Pero Dios es grande y su gracia es más grande que todos nosotros, y de verdad estoy muy contento de estar aquí entre ustedes”, señaló.

León XIV pide responder con justicia y reparación frente a los abusos

Uno de los temas centrales del discurso fue la necesidad de afrontar los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial. León XIV reconoció el dolor ocasionado por estos hechos y pidió una respuesta institucional comprometida con las víctimas.

En ese sentido, exigió actuar “con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles”.

El pontífice también abordó el ejercicio de la autoridad dentro de la Iglesia y advirtió sobre los riesgos del autoritarismo y de una obediencia que impida la participación de los fieles.

“Les pido que sigan trabajando con firmeza en la acción conjunta con el pueblo de Dios, haciendo posible cada vez más una Iglesia donde todos nos reconozcamos corresponsables y discípulos misioneros del Señor; viviendo cada uno según su propia vocación, en confianza mutua, de tal modo que la autoridad no se ejerza tiránicamente ni la obediencia sea mero servilismo”, indicó.

Sus palabras estuvieron vinculadas al proceso sinodal de la Iglesia peruana, que promueve la participación y corresponsabilidad de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos en la misión evangelizadora.

Papa León XIV pide llegar a comunidades alejadas del Perú

Durante su intervención, León XIV utilizó como referencia el Qhapaq Ñan o Gran Camino del Inca, antigua red vial andina, para explicar que la misión episcopal requiere recorrer el territorio y mantener contacto directo con las comunidades.

El Santo Padre señaló que los obispos no deben limitarse a contemplar las dificultades desde la distancia, sino acercarse a quienes viven en zonas aisladas o enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

Para reforzar este mensaje, recordó el ejemplo de santo Toribio de Mogrovejo, cuya canonización cumple 300 años en 2026, y destacó su compromiso con la formación cristiana y la evangelización en lenguas originarias.

“Él comprendió que su misión exigía estar con las comunidades para ocuparse ‘in primis’ de la formación cristiana y asegurarse de que el Evangelio pudiera anunciarse también en las lenguas de los pueblos indígenas. El catecismo escrito en aimara, quechua y castellano es testigo de su ardor misionero, en comunión con los obispos reunidos en el Tercer Concilio Provincial de Lima”, anotó.

De esta manera, León XIV destacó la importancia de atender la diversidad cultural y lingüística del Perú, así como de mantener una presencia pastoral cercana a las poblaciones de la costa, los Andes y la Amazonía.

León XIV pide a los obispos ser constructores de puentes

El pontífice también retomó el llamado del papa Francisco durante su visita al Perú en 2018 y exhortó al episcopado a evitar que las divisiones sociales y políticas afecten su labor pastoral.

“La caridad pastoral no consiste en evitar los problemas, sino en permanecer fieles a Cristo y procurar el mayor bien posible a las personas”, señaló.

En la parte final de su mensaje, León XIV planteó tres exhortaciones: continuar caminando junto al pueblo peruano, fortalecer la comunión entre los obispos y abrir el corazón para superar divisiones y construir una Iglesia cercana a los fieles.

También pidió que los representantes de la Iglesia sean pastores «cercanos, valientes y misericordiosos», especialmente en los territorios más alejados del país.

Obispos advierten al papa sobre pobreza, violencia y corrupción

Durante el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos Enrique García Camader, dio la bienvenida al pontífice y destacó su vínculo con el país desde sus años como sacerdote y obispo de Chiclayo.

“¡Bienvenido a su querido Perú, Santo Padre! ¡Bienvenido a esta tierra de fe, de santos, de esperanza, que hoy le recibe con los brazos abiertos y el corazón también agradecido!”, señaló.

El obispo de Lurín también describió los problemas que afectan a la sociedad peruana, entre ellos la pobreza, la violencia, la inseguridad y la corrupción.

“Encuentra un Perú golpeado: la miseria, porque la pobreza es lo normal, pero la miseria nos golpea, la desigualdad constante, amenazado por la violencia, la inseguridad, sofocado por la corrupción y la ilegalidad, herido por las divisiones que debilitan nuestra fraternidad. Un pueblo que, sin embargo, no renuncia a la esperanza ni pierde su confianza en Dios. Un pueblo que sigue clamando: ¡¡Abramos el corazón!!”, indicó.

Asimismo, recordó a los obispos peruanos fallecidos Richard Alarcón Urrutia, Jorge Carrión Pavlich y Domingo Berni, y reafirmó la comunión de la Iglesia peruana con la Santa Sede.

León XIV visitó el Santuario del Señor de los Milagros

Antes del encuentro con los obispos, el papa León XIV salió de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, donde saludó y bendijo a los fieles que aguardaban desde tempranas horas.

Posteriormente, se trasladó hasta las inmediaciones del cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, donde abordó el papamóvil para continuar su recorrido por el Centro Histórico de Lima.

Durante el trayecto, realizó una breve parada en el Santuario del Señor de los Milagros, ubicado en la avenida Tacna, donde rezó ante el anda del Cristo de Pachacamilla.

Asimismo, recibió las Llaves de la Ciudad de Lima de manos del alcalde metropolitano Renzo Reggiardo, firmó el Libro de Oro de la Municipalidad y participó en la develación de una placa conmemorativa en el Palacio Municipal.