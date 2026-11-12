El talento musical y la expresión de fe nacidos en Pisco vienen traspasando las fronteras de la provincia. La canción dedicada al Papa León XIV, creada por la agrupación religiosa “Cantando con Jesús y María”, está generando una entusiasta acogida en instituciones educativas, donde docentes y escolares vienen compartiendo, practicando y entonando este tema musical como una muestra de alegría y homenaje al Santo Padre. La composición se ha convertido en una propuesta que empieza a ganar protagonismo en la comunidad educativa pisqueña.

Canción religiosa

Una de las instituciones que ha recibido con agrado esta iniciativa es la I.E.P. COPRODELI de la provincia de Pisco, donde estudiantes y docentes vienen difundiendo la canción, sumándose a esta expresión musical que combina ritmo, entusiasmo y espiritualidad. La iniciativa también viene despertando el interés de grupos escolares y parroquiales, cuyos integrantes se identifican con el mensaje y las coreografías que acompañan la producción audiovisual.

Como se recuerda, la composición fue creada e interpretada por los integrantes de “Cantando con Jesús y María”, agrupación conformada por hombres, mujeres y niños que promueven el mensaje del Evangelio a través de la música.

En declaraciones a diario Correo, Junior Vargas Navarrete explicó que la idea nació al conocer la llegada del Papa León XIV al Perú. La interpretación reúne las voces de los solistas Junior Vargas, Fonsy Mayuri, Pierinna Dueñas y Fátima Escate. El videoclip fue grabado en emblemáticos espacios religiosos de Pisco, como el histórico Templo Belén, casa del Señor de la Agonía, y las parroquias San Andrés Apóstol y San Clemente.

Más allá de esta producción musical, “Cantando con Jesús y María” desarrolla una labor de evangelización y compromiso social mediante visitas a parroquias y comunidades, además de actividades solidarias como su tradicional mega chocolatada navideña, que beneficia aproximadamente a mil niños de sectores necesitados.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO