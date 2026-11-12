El papa León XIV sobrevoló el espacio aéreo de la región Ica en la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026, durante el tramo final de su viaje hacia la capital peruana.

Procedente de Argentina a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, identificado, la aeronave ingresó al límite entre Arequipa e Ica alrededor de las 4:08 de la tarde y continuó su trayecto hacia el norte siguiendo el perfil de la costa sur del país.

Traslado en avión

Uno de los momentos más destacados de este recorrido aéreo ocurrió cerca de las 4.33 de la tarde, cuando el avión que trasladaba al santo padre cruzó directamente sobre la Bahía de Paracas (Pisco).

El desplazamiento de la aeronave por el cielo iqueño pudo ser seguido en tiempo real mediante plataformas de rastreo aéreo, marcando el paso previo antes de que el pontífice aterrizara minutos después en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao para iniciar formalmente su visita apostólica.

Cabe señalar que, durante su estadía en el país, que se extenderá hasta el próximo 16 de noviembre, el papa León XIV concentrará sus encuentros pastorales y ceremonias oficiales únicamente en las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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