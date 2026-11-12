La visita del papa León XIV al Perú ha generado gran expectativa entre los fieles de la región Ica, donde la Iglesia también viene desarrollando coordinaciones para participar en las actividades programadas durante el encuentro con el Santo Padre. Así lo informó el sacerdote Martín Quintana, de la parroquia del distrito de Parcona, quien destacó la participación de las delegaciones iqueñas y los preparativos organizados durante los últimos meses.

Preparación de la delegación

Explicó que la organización está a cargo del Arzobispado de Lima, pero que, por disposición del cardenal, se decidió involucrar a toda la provincia eclesiástica, que comprende a Ica, Cañete, Lurín, Chosica, Carabayllo y Huacho. En ese contexto, se encargó la coordinación de los preparativos en representación de la jurisdicción iqueña, labor que viene realizando desde hace dos meses.

En cuanto a la participación de la región, detalló que alrededor de 30 sacerdotes de Ica estarán presentes en la Catedral de Lima, mientras que para la misa se asignaron 1.500 pases a la diócesis iqueña. La identidad regional también estará presente durante este encuentro religioso. Quintana adelantó que el obispo Héctor Vera tiene preparado un detalle representativo de Ica para el Santo Padre, entre los productos tradicionales mencionó las chocotejas, las tejas y el pisco, como una muestra de la cultura y tradición de esta tierra.

Respecto al mensaje que esperan recibir del papa León XIV, el sacerdote consideró que uno de los principales llamados debe estar relacionado con la unidad, la paz y la fraternidad, especialmente en un país marcado por las diferencias y divisiones. Señaló que el Perú posee una gran riqueza natural, cultural y gastronómica, pero que necesita fortalecer la unión entre sus ciudadanos para alcanzar mayores oportunidades de desarrollo.

Asimismo, se refirió al papel de los jóvenes y recordó que, en anteriores intervenciones, el Santo Padre ha exhortado a este sector de la población a no tener miedo de asumir compromisos, colocar a Dios en el centro de sus vidas y desarrollar plenamente su juventud con responsabilidad y vocación de servicio hacia los demás.

Finalmente, Martín Quintana invitó a la población iqueña a acompañar la visita papal mediante la oración y, sobre todo, a prestar atención a las palabras que dirigirá el pontífice al pueblo peruano. Sostuvo que se trata de un mensaje que debe ser escuchado y reflexionado, pues estará vinculado con la realidad que atraviesan el país y sus regiones.

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