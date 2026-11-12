Luego de participar en las actividades oficiales previstas para el primer día de su visita apostólica al Perú, el papa León XIV llegó esta noche a la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María. En esta sede diplomática del Vaticano, el sumo pontífice permanecerá durante su primera noche en territorio peruano.

Al llegar a la Nunciatura Apostólica, el papa León XIV fue recibido por un niño y un grupo de religiosas pertenecientes a distintas congregaciones. Ellas se habían congregado en el lugar desde tempranas horas para darle la bienvenida y hacerle entrega de algunos obsequios.

Antes de entrar a la sede diplomática, el sumo pontífice subió las escalinatas y saludó con la mano a los cientos de fieles y ciudadanos que esperaban su llegada en los exteriores. Muchos se encontraban en el lugar desde las 2:00 p.m. y expresaron su entusiasmo con cánticos, bailes, banderas y pancartas.

Entre las personas que acudieron a recibir al papa también hubo delegaciones de Bolivia y Chile, cuyos integrantes llegaron hasta la Nunciatura Apostólica para acompañarlo durante su visita al Perú, último país incluido en su recorrido por tres naciones.

La Nunciatura Apostólica será la residencia del papa León XIV durante su permanencia en el Perú. La atención de esta sede diplomática está a cargo de las hermanas canonesas.

Un numeroso grupo de efectivos policiales permanece desplegado en los alrededores de la Nunciatura Apostólica para garantizar la seguridad del lugar. Dentro del recinto, la protección del papa León XIV está en manos de miembros de la Guardia Suiza Pontificia, encargada de velar por la integridad del sumo pontífice.

Papa León XIV en el Perú: Decenas de fieles católicos esperan en los exteriores de la Nunciatura Apostólica un mensaje del Pontífice Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/eRqo1OnRq4 — Canal N (@canalN_) November 12, 2026