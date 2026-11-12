La presidenta Keiko Fujimori destacó la necesidad de reconciliación en el Perú durante el discurso que ofreció en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, ante el papa León XIV, autoridades y representantes de diversos sectores.

En su intervención, dio la bienvenida al sumo pontífice y resaltó el vínculo que mantiene con el país, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

“Hay personas que llegan a un país y terminan formando parte de su historia, ganándose el cariño de la gente por su sencillez , por su manera de escuchar y por estar presentes cuando más se les necesita. Así lo hizo usted, no solo en Chiclayo”, expresó la mandataria.

Keiko Fujimori también recordó que el pontífice obtuvo su Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano en 2015 y destacó su retorno al país como líder de la Iglesia católica. “Hoy regresa a nuestra tierra convertido en nuestro Santo Padre León XIV, trayéndonos un mensaje de fe, esperanza y paz” , manifestó.

Asimismo, la mandataria señaló que la presencia del papa representa una oportunidad para fortalecer la unidad nacional y superar las divisiones. “Santo Padre, su presencia hoy en suelo peruano es la confirmación viva de que no estamos solos y que nos invita a elegir siempre el camino de la fe por encima del miedo”, sostuvo.

Durante su discurso, también hizo referencia al mensaje de servicio del pontífice y recordó una de sus enseñanzas: “La verdadera grandeza solo se alcanza cuando uno se inclina para lavar los pies del prójimo, cuando uno decide servir”. Además, expresó su alegría por el recorrido pastoral que realizará León XIV por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El papa León XIV permanecerá en el Perú hasta el 16 de noviembre. Su agenda contempla encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia, jóvenes, comunidades religiosas y fieles católicos en distintas regiones.

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