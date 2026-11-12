El papa León XIV manifestó su alegría por regresar al Perú durante el primer discurso de su visita apostólica, pronunciado la noche de este miércoles en el Gran Teatro Nacional. El encuentro contó con la participación de la presidenta Keiko Fujimori, diversas autoridades y exmandatarios.

El Sumo Pontífice destacó que regresar al Perú, nación donde desarrolló gran parte de su trayectoria pastoral y obtuvo la nacionalidad, “tiene un significado muy especial” para él. Según expresó, el país tuvo un papel importante en su formación y en el camino que lo llevó a convertirse en sucesor de Pedro.

“ Por eso puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria ”, expresó.

En su intervención, el papa León XIV resaltó el significado que tiene para él volver al Perú, país donde compartió durante décadas la vida de sus habitantes y desarrolló gran parte de su labor pastoral. El pontífice recordó sus años de cercanía con las familias peruanas y afirmó: “ Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo ”.

Asimismo, evocó las experiencias que marcaron su trayectoria en el país y expresó: “ Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos ”.

El santo padre también recordó que obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, un hecho que consolidó el vínculo que había construido con el país. “ Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes ”, manifestó ante los aplausos de los asistentes.

Además, señaló que regresa al Perú en su condición de máxima autoridad de la Iglesia católica: “ Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal ”.

Posteriormente, el papa León XIV también dedicó un mensaje a los jóvenes, en particular a aquellos que buscan incorporarse al mercado laboral o se preparan para asumir nuevos retos. En su discurso, expresó su deseo de que puedan encontrar oportunidades para desarrollar sus capacidades.

“ Trabajemos para que puedan desarrollar sus talentos y ponerlos generosamente al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados ”, manifestó el sumo pontífice.