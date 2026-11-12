El papa León XIV, quien también cuenta con la nacionalidad peruana, cantó el himno nacional durante el acto protocolar de bienvenida celebrado este miércoles 11 de noviembre en Palacio de Gobierno. En la ceremonia participó la presidenta de la República, Keiko Fujimori, como parte de la agenda oficial del pontífice en el país.

Acompañado por la banda musical del agrupamiento Húsares de Junín y un coro de niños convocados para la ceremonia, el sumo pontífice siguió la interpretación del himno nacional y evidenció que conocía la letra de la canción patria.

El papa León XIV llegó a Lima a las 5:02 p.m. en un avión que aterrizó en el Grupo Aéreo N.° 8 del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Desde allí, se trasladó hacia Palacio de Gobierno, donde numerosos fieles se apostaron a lo largo del trayecto para darle la bienvenida con globos, pancartas y muestras de afecto.

Papa León XIV en el Perú: El Pontífice cantó el Himno Nacional en la ceremonia protocolar en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/xs4TbW45O4 — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio la bienvenida al papa León XIV en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, hasta donde llegó el sumo pontífice durante la tarde de este miércoles, en el marco de su visita al Perú.

Tras su arribo, el papa León XIV fue recibido con los honores oficiales antes de ingresar a las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que León XVI es el tercer papa que es recibido en este recinto para reunirse con el presidente de la república. Antes lo hicieron los papas Juan Pablo II y Francisco.

Antes de su arribo a Palacio de Gobierno, numerosos fieles se congregaron en la Plaza Mayor con banderas para darle la bienvenida. La misma escena se repitió a lo largo de su recorrido desde la Base Aérea del Callao hasta el Centro de Lima.