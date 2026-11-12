Una controladora aérea del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se emocionó al dedicar unas palabras de bienvenida al papa León XIV, quien llegó al Perú este miércoles 11 de noviembre para cumplir una visita apostólica hasta el día 16.

Con autorización del capitán de la aeronave, la trabajadora se dirigió al sumo pontífice tras su aterrizaje, ocurrido a las 5:01 p. m., luego de un vuelo de más de tres horas desde Argentina.

“Desde la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Perú se alza hoy para recibirlo y decirle con alegría: ‘Bendito el que viene en el nombre del Señor’” , expresó en su mensaje.

Asimismo, manifestó la expectativa de los peruanos por las palabras y reflexiones que compartirá el Santo Padre durante su permanencia en el país. “Que su visita fortalezca nuestra fe y nos anime a vivir cada día más como Jesús”, agregó.

La visita del papa León XIV al Perú se desarrolla del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades religiosas y encuentros oficiales en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Durante su permanencia, el pontífice se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y fieles católicos, además de participar en celebraciones litúrgicas en distintas regiones del país.

¡Se quebró! La emotiva bienvenida de una controladora aérea al papa León XIV 🥹✈️🇵🇪 La emoción se hizo presente en los cielos peruanos. Una controladora aérea dedicó unas conmovedoras palabras al papa León XIV desde la torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez, durante su llegada al Perú. — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 11, 2026

Video: Tv Perú

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