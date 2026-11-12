La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio la bienvenida al papa León XIV en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, hasta donde llegó el sumo pontífice durante la tarde de este miércoles, en el marco de su visita al Perú.

Tras su arribo, el papa León XIV fue recibido con los honores oficiales antes de ingresar a las instalaciones de la sede del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que León XVI es el tercer papa que es recibido en este recinto para reunirse con el presidente de la república. Antes lo hicieron los papas Juan Pablo II y Francisco.

Antes de su arribo a Palacio de Gobierno, numerosos fieles se congregaron en la Plaza Mayor con banderas para darle la bienvenida. La misma escena se repitió a lo largo de su recorrido desde la Base Aérea del Callao hasta el Centro de Lima.