El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más celebrados de su visita al Perú al recordar el vals criollo Mi Perú durante su discurso de este jueves 12 de noviembre en la Plaza Mayor de Lima. El pontífice evocó la conocida canción para destacar la belleza del territorio nacional y su diversidad cultural, despertando una ovación entre los fieles congregados en el Centro Histórico.

El hecho ocurrió durante el encuentro denominado “Desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano”, en el que Robert Francis Prevost dirigió un mensaje sobre la convivencia, el respeto y la importancia de superar las divisiones sociales.

“Perú es un país bellísimo”, expresó el Santo Padre antes de recordar parte de la letra del vals criollo: “Ricas montañas, hermosas tierras... es mi Perú”. La referencia musical provocó aplausos y expresiones de afecto entre los asistentes.

Fieles gritan “¡El papa es peruano!” tras escuchar vals criollo

La reacción de los ciudadanos fue inmediata. Tras escuchar al pontífice recordar los versos de Mi Perú, los fieles reunidos en la Plaza Mayor comenzaron a corear “¡El papa es peruano!”, mientras otros respondían con aplausos.

El momento reflejó el vínculo que León XIV mantiene con el país, donde desarrolló una parte importante de su vida religiosa antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

El vals Mi Perú, compuesto por Manuel Raygada, es una de las canciones representativas de la música criolla peruana. Sus versos hacen referencia a los paisajes y características del territorio nacional, desde sus montañas hasta sus playas y valles.

León XIV destaca la diversidad cultural y regional del Perú

Durante su intervención, el papa utilizó la referencia al vals para resaltar la pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional del Perú.

En ese contexto, sostuvo que las diferencias entre las personas no deben convertirse en motivos de enfrentamiento, sino en oportunidades para el encuentro y el enriquecimiento mutuo.

El pontífice recordó que las distintas tradiciones, lenguas y costumbres forman parte de la identidad del país y pueden contribuir a fortalecer la convivencia entre sus ciudadanos.

Su reflexión estuvo dirigida a promover una sociedad donde las diferencias sean respetadas y donde las comunidades puedan construir vínculos de solidaridad y fraternidad.

Papa León XIV pide rechazar la discriminación y los prejuicios

En otro momento del encuentro, el Santo Padre exhortó a los peruanos a evitar las actitudes discriminatorias y las expresiones que puedan ofender o menospreciar a otras personas.

León XIV advirtió sobre los prejuicios relacionados con la apariencia, el lugar de procedencia y la condición social, y pidió no justificar conductas ofensivas mediante bromas o expresiones populares.

Asimismo, destacó la importancia del diálogo y el respeto como herramientas para superar la desconfianza y las heridas que afectan la convivencia dentro de la sociedad peruana.

El papa reafirma su cercanía con el Perú durante su visita a Lima

La referencia al vals criollo se produjo durante el segundo día de actividades de León XIV en el país, después de participar en encuentros con representantes de la Iglesia peruana y autoridades locales.

El pontífice, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, desarrolló parte importante de su labor pastoral en ciudades como Chiclayo, lo que explica su cercanía con las tradiciones y expresiones culturales nacionales.

Tras su discurso en la Plaza Mayor, el papa tenía previsto continuar su agenda con la Vigilia de los Jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, programada para las 6:00 p.m. de este jueves.

La interpretación oral de los versos de Mi Perú se sumó así a las muestras de cercanía del pontífice con el país durante su visita apostólica.