El papa León XIV exhortó este jueves 12 de noviembre a los obispos del Perú a responder con verdad, justicia, perdón y reparación frente a los abusos cometidos por miembros del clero o en el contexto eclesial. El mensaje fue pronunciado durante un encuentro con el episcopado peruano en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, como parte de su visita apostólica al país.

“Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial hemos de responder como lo haría Jesús con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, manifestó el pontífice.

León XIV también pidió a los representantes de la Iglesia católica mantener una mayor cercanía con los fieles, fortalecer la comunión entre las diócesis y atender las necesidades de las poblaciones que enfrentan pobreza, exclusión y dificultades para acceder al acompañamiento pastoral.

Papa León XIV pide prevenir los abusos y proteger a las personas vulnerables

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo dedicado a los abusos perpetrados por miembros del clero o en espacios vinculados con la Iglesia, hechos que el pontífice reconoció como una realidad que ha ocasionado dolor.

En su intervención, León XIV sostuvo que la respuesta de las autoridades eclesiásticas debe comprender medidas de justicia y reparación, además de fortalecer una cultura institucional orientada a prevenir nuevos casos y proteger a las personas más vulnerables.

El mensaje se produjo durante una reunión con los obispos peruanos en la que también abordó la responsabilidad pastoral, el ejercicio de la autoridad y la necesidad de fortalecer la confianza dentro de las comunidades religiosas.

León XIV utiliza el Qhapaq Ñan como ejemplo para la misión de los obispos

Durante su discurso, el pontífice tomó como referencia el Qhapaq Ñan o Gran Camino Inca, la extensa red de caminos andinos, para reflexionar sobre la labor de los obispos en las distintas regiones del Perú.

A partir de esta comparación, señaló que la misión de los representantes de la Iglesia debe desarrollarse mediante el contacto directo con las comunidades, especialmente con aquellas que viven en lugares alejados o enfrentan dificultades sociales.

León XIV exhortó a los obispos a recorrer sus diócesis, visitar los hogares, acompañar a los enfermos, encontrarse con los jóvenes y escuchar a las poblaciones que tienen dificultades para hacer oír sus necesidades.

Asimismo, destacó la importancia de mantener presencia pastoral en las comunidades andinas y amazónicas, tomando como referencia el legado de santo Toribio de Mogrovejo y su trabajo evangelizador.

Papa pide a obispos peruanos ser constructores de puentes

Otro de los mensajes estuvo orientado a fortalecer la unidad de la Iglesia y promover el diálogo frente a las divisiones que afectan a la sociedad peruana.

El Santo Padre recordó que ningún obispo ni ninguna Iglesia particular deben sentirse solos en su misión y destacó la importancia de trabajar conjuntamente con sacerdotes, religiosos y fieles.

En esa línea, animó al episcopado a continuar con el proceso sinodal, que busca promover la participación y corresponsabilidad de los integrantes de la Iglesia en las decisiones y actividades pastorales.

También los exhortó a favorecer el diálogo, contribuir a sanar las divisiones sociales y evitar que las diferencias debiliten el acompañamiento a las comunidades.

León XIV deja tres exhortaciones a los obispos del Perú

Al concluir su mensaje, el pontífice planteó tres orientaciones para fortalecer la labor pastoral de la Iglesia peruana.

La primera consiste en no dejar de caminar junto al pueblo, manteniendo una relación cercana con las familias, los jóvenes, los enfermos y las personas que enfrentan situaciones de pobreza o exclusión.

La segunda exhortación estuvo dirigida a fortalecer la comunión episcopal, de manera que los obispos trabajen unidos y superen el aislamiento entre las distintas jurisdicciones eclesiásticas.

Finalmente, León XIV pidió abrir el corazón a Dios y a los demás para renovar la vocación pastoral, superar las divisiones y promover una Iglesia comprometida con la justicia, la dignidad humana y el cuidado de la creación.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Arzobispal de Lima durante el segundo día de la visita apostólica de León XIV al Perú.