El papa León XIV condenó este jueves el machismo y la discriminación de las distintas culturas que conforman la sociedad peruana, en el acto dedicado a los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano que celebró en la Plaza de Armas de Lima, en su segundo día de visita al país, y en un nuevo baño de masas en la capital.

Ante unas 40.000 personas, respondió a las cuestiones planteadas por representantes de la sociedad peruana sobre la discriminación cultural, el maltrato a las mujeres, los problemas familiares y los desafíos del mundo laboral y tecnológico.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres”, afirmó León XIV citando a Benedicto XVI y recordó que el cristianismo proclama que hombres y mujeres poseen “igual dignidad y responsabilidad”.

El papa reivindicó que la dignidad humana “también exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres”, y subrayó que su contribución “en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia es indispensable”

Por ello, lanzó un llamamiento no solo a los católicos, sino “a cada hombre y mujer de buena voluntad”: “¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!”.

Su discurso se convirtió en un completo alegato en favor de la dignidad de las mujeres.

También defendió una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y advirtió de que vivir en la diferencia “no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro”.

Papa León XIV sorprende en la Plaza Mayor al citar un vals criollo: “Es mi Perú”. Foto: Captura de video/ TVPerú

“Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”, añadió.

León XIV tuvo palabras de reconocimiento para las madres, tías y abuelas que, “muchas veces solas, afrontan numerosas dificultades para sacar adelante a sus hijos”.

Familias heridas y desafíos tecnológicos

El pontífice se refirió además a las dificultades que atraviesan numerosas familias peruanas, “divididas por los problemas económicos o la emigración y heridas por las adicciones al juego, el alcoholismo, la drogadicción, los abusos y la violencia doméstica”.

“Dios ama a todas las familias, especialmente a las que están atravesando momentos críticos. A ellas quiero decirles: ¡No se rindan ante la dificultad!”, exhortó.

Puso el ejemplo de la Sagrada Familia, “quien también tuvo que cambiar de ciudad, trabajar para mantenerse y afrontar “la soledad, el dolor y la incomprensión”.

León XIV recordó su encíclica’ Magnifica Humanitas’, en la que advierte que “la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real, exponiendo a los miembros de la familia a la distracción y a contenidos, a veces, nocivos”.

Papa León en Perú. Foto: EFE/ Paloma del Solar

Al respecto urgió a “una alianza entre la política, las instituciones educativas”, y también reclamó al Estado “políticas sociales que favorezcan a las familias y garanticen una educación centrada en la formación humana e intelectual de los alumnos”.

Sobre el mundo del trabajo, instó a que las autoridades “ayuden a empresarios y trabajadores estableciendo un marco jurídico justo y garantizando contemporáneamente un equilibrio razonable entre trabajo, descanso y vida familiar”.

La diversidad como camino de paz

Ante el tema de la discriminación, el papa, que vivió 20 años en el país, destacó: “Perú es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional”.

“Como cantamos en un vals criollo: ‘Ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!’”, dijo arrancando una ovación.

El papa León XIV en su traslado hacia el Palacio Arzobispal saludó a miles de fieles en las calles. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)

Ante el papa había actuado previamente Susana Baca, una de las voces de la cultura afroperuana, exministra de Cultura y ganadora de varios Grammy Latinos.

León XIV condenó además que se acepten “expresiones o comportamientos para clasificar, ofender o juzgar a las personas por su apariencia, procedencia o condición social bajo el pretexto de ciertas “bromas” o jerga popular”, y se despidió cantando junto al resto de los presentes en la plaza: “Contigo Perú”.

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