El papa León XIV exhortó este jueves 12 de noviembre a construir una Iglesia cercana a las personas, capaz de reconocer sus errores y contribuir a la reconciliación social. Durante su homilía en la celebración de la Hora Media, realizada en la Catedral de Lima, el pontífice advirtió sobre las consecuencias de la polarización y pidió promover una sociedad basada en el amor y el bien común.

“El Perú necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de escuchar, sanar, perdonar, y al mismo tiempo que esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor”, señaló el Santo Padre ante obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas y representantes de la comunidad eclesial peruana.

En su primera homilía durante esta visita al Perú, Robert Francis Prevost también recordó su llegada al país décadas atrás y reafirmó la importancia de acompañar a las personas más vulnerables, fortalecer la comunión entre los fieles y promover una convivencia sustentada en la justicia y la fraternidad.

León XIV pide evitar la polarización y construir la paz en el Perú

Uno de los principales mensajes del pontífice estuvo dirigido a la necesidad de superar las divisiones que afectan la convivencia y dificultan la construcción de una sociedad más unida.

“Muchas veces me han escuchado hablar de la necesidad de promover en el mundo una paz desarmada y desarmante. Constituye una urgencia real a la que se tiene que responder cultivando en cada circunstancia, día tras día, los valores del diálogo y la fraternidad, y evitando cualquier polarización que sea causa de división”, indicó.

León XIV señaló que la paz requiere un esfuerzo permanente para cultivar el diálogo y la fraternidad, más allá de las diferencias que puedan existir entre las personas y las comunidades.

Su reflexión estuvo orientada a promover la llamada civilización del amor, entendida como una convivencia en la que prevalezcan el respeto, la solidaridad y la búsqueda del bien común.

Papa León XIV exhorta a la Iglesia a reconocer sus errores y pedir perdón

Durante la homilía, el Santo Padre también hizo un llamado a la responsabilidad institucional de la Iglesia, destacando la necesidad de reconocer las faltas cometidas y actuar con humildad frente al daño ocasionado.

El pontífice sostuvo que la misión evangelizadora debe expresarse mediante acciones concretas de escucha, acompañamiento, perdón y reparación de las relaciones humanas.

Asimismo, recordó el testimonio de santo Toribio de Mogrovejo, a quien presentó como ejemplo de compromiso pastoral y defensa de los pobres.

A partir de la Primera Carta de San Juan, León XIV destacó que el crecimiento de la Iglesia está relacionado con la comunión de sus integrantes con Cristo y con la capacidad de mantener una vida comunitaria marcada por el amor.

La comunión no significa pensar todos de la misma manera

Otro de los aspectos abordados por León XIV fue la importancia de comprender que la unidad de la Iglesia no exige uniformidad entre sus integrantes.

Según explicó, la comunión debe permitir que distintas voces encuentren espacios de armonía, sin que las diferencias sean eliminadas ni se impongan consensos inmediatos.

En ese sentido, el pontífice destacó la necesidad de escuchar las experiencias de los demás, reconocer sus dificultades y evitar actitudes de juicio que puedan debilitar la convivencia dentro de las comunidades religiosas.

También exhortó a los integrantes de la Iglesia a participar activamente en la misión evangelizadora, desde sus distintas responsabilidades y vocaciones.

León XIV dirige un mensaje a obispos, sacerdotes y seminaristas

En la parte final de su homilía, León XIV dedicó recomendaciones específicas a los diferentes integrantes de la comunidad eclesial peruana.

A los obispos les pidió escuchar la voz de Dios en su pueblo y conservar una relación cercana con los sacerdotes. A los religiosos y consagrados los animó a fortalecer su compromiso con Cristo y acompañar a los fieles.

En el caso de los seminaristas, los exhortó a cuidar su vida interior y mantener la motivación de su vocación religiosa.

También destacó el papel de los laicos que participan en consejos pastorales y equipos sinodales, a quienes recordó la importancia de su contribución para construir una Iglesia participativa.

El pontífice planteó que todos estos esfuerzos deben integrarse en una “gran sinfonía de comunión”.

Cardenal Carlos Castillo destaca la importancia de la sinodalidad

Al inicio de la celebración, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, dirigió unas palabras de bienvenida al papa León XIV y resaltó la necesidad de fortalecer las comunidades de la Iglesia mediante la sinodalidad.

El arzobispo destacó la importancia de recibir orientaciones del pontífice para continuar desarrollando una Iglesia misionera, cercana a las personas e inspirada en las tradiciones agustiniana y toribiana.

La celebración reunió a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y representantes de diferentes comunidades católicas del país.

La Hora Media forma parte de la Liturgia de las Horas, conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia católica que se realizan en determinados momentos del día e incluyen salmos, himnos, lecturas bíblicas y otras plegarias.