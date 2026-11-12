El papa León XIV recibió este jueves 12 de noviembre las Llaves de la Ciudad de Lima de manos del alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, durante una ceremonia protocolar realizada en los exteriores del Palacio Municipal, en el Centro Histórico de la capital.

La entrega del reconocimiento se desarrolló aproximadamente a las 9:30 a.m., en medio de una multitud de fieles católicos que se congregaron en la Plaza Mayor para saludar al pontífice estadounidense-peruano durante el segundo día de su visita apostólica al país.

El Santo Padre llegó a bordo del papamóvil y fue recibido por el burgomaestre y representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La distinción simboliza la hospitalidad y el reconocimiento de la ciudad hacia el máximo representante de la Iglesia católica.

#ElPapaVuelveACasa | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, recibió a Su Santidad el papa León XIV en el Palacio Municipal, donde le hizo entrega de la Llave de la Ciudad. Durante su visita, el Santo Padre firmó el Libro de Oro y participó en la develación de una placa en su honor. Asimismo, recibió una camiseta de la selección peruana como símbolo del cariño de los peruanos. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 12, 2026

León XIV recibió una camiseta de la selección peruana

Uno de los momentos que llamó la atención durante la ceremonia fue la entrega de una camiseta de la selección peruana de fútbol, obsequio que el alcalde Renzo Reggiardo entregó al pontífice como muestra de afecto.

León XIV sostuvo la camiseta mientras saludaba a los asistentes que se encontraban en los exteriores del Palacio Municipal. El momento fue registrado por las cámaras de televisión que seguían su recorrido por el Centro de Lima.

Además de recibir este obsequio, el papa firmó el Libro de Oro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, dejando constancia de su visita oficial a la sede de la comuna capitalina.

Papa León XIV develó una placa conmemorativa en la Municipalidad de Lima

Durante su visita, el pontífice también ingresó brevemente al Palacio Municipal, donde participó en la develación de una placa conmemorativa en su honor.

El alcalde Renzo Reggiardo explicó que esta actividad no estaba contemplada inicialmente en el protocolo, pero que el Santo Padre aceptó la invitación.

“Le dije que era su casa, que Lima es su casa, que Lima es la capital de su país, del país que el adoptó como ciudadano. Fueron momentos muy emocionantes, muy amable, aceptó una invitación fuera del protocolo para develar una placa en honor a él, a su presencia, a su visita y eso se mantendrá en el tiempo y en la puerta principal de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, declaró Reggiardo a los medios de comunicación.

El reconocimiento forma parte de las actividades oficiales organizadas en la capital por la visita del papa León XIV, quien desarrolló una parte importante de su vida religiosa en el Perú antes de ser elegido pontífice.

Miles de fieles acompañaron al papa en la Plaza Mayor de Lima

La presencia de León XIV generó expectativa entre los ciudadanos que llegaron desde tempranas horas a la Plaza Mayor para presenciar su recorrido por el Centro Histórico.

Los asistentes recibieron al Santo Padre con aplausos, cánticos y muestras de afecto, mientras el pontífice saludaba desde el papamóvil.

Tras concluir su visita a la Municipalidad de Lima, León XIV continuó su recorrido hacia el Palacio Arzobispal para participar en las actividades programadas con los obispos peruanos.

Su agenda de este jueves también contempla un encuentro con los fieles en la Plaza Mayor y la Vigilia de los Jóvenes, prevista para las 6:00 p. m. en el Estadio Nacional de Lima.