Un adolescente de 14 años permanece en estado crítico tras ser víctima de un ataque armado cerca del Parque El Porvenir, ubicado en el distrito de La Victoria.

El adolescente estaba en las inmediaciones de la intersección de los jirones Alexander Von Humboldt y Prolongación Lucanas, cuando dos individuos armados que se desplazaban en una motocicleta lo interceptaron.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, a las que accedió RPP, se observa cómo uno de los atacantes extrae un arma de fuego y dispara contra el adolescente. Luego, ambos sujetos escapan del lugar a bordo de la motocicleta.

Debido a la gravedad de sus heridas, el adolescente fue evacuado de urgencia al Hospital Dos de Mayo, donde permanece con pronóstico reservado. Según fuentes del nosocomio, presenta una lesión de consideración en la zona del tórax.

La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué motivó el atentado.

Los registros de las cámaras de videovigilancia, que ya fueron entregados a la Policía Nacional, serán fundamentales para identificar a los responsables del ataque.