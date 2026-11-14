Una mujer resultó herida tras un fuerte choque entre dos automóviles ocurrido esta mañana en la intersección de la avenida Dos de Mayo y la calle Los Cedros, en el distrito de San Isidro.

Producto de la colisión, uno de los automóviles quedó volcado sobre la vía. En su interior se desplazaban dos personas: el conductor, quien no sufrió heridas, y una joven que presentó diversas lesiones y fue trasladada de emergencia a un centro de salud.

El brigadier CBP Luis Díaz, de la Compañía de Bomberos Voluntarios Magdalena N.° 36, informó a RPP que la joven fue evacuada a la Clínica Javier Prado. Sin embargo, señaló que no contaba con información sobre su estado de salud.

“La copiloto estuvo atrapada, la hemos sacado y ha sido derivada a la Clínica Javier Prado por la ambulancia del distrito. La segunda persona, el piloto, no ha tenido consecuencias”, señaló.

Por su parte, el brigadier Luis Díaz señaló que no podía precisar las causas del accidente, ya que estas deberán ser establecidas por la Policía Nacional como parte de las investigaciones.

“La forma, no podemos decir, de eso se encarga la Policía. Quién fue (el culpable), cómo fue (el accidente), no podemos presumir”, sostuvo.