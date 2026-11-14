Un vendedor ambulante perdió la vida tras ser embestido por un bus de transporte público en la carretera Panamericana Norte, a la altura del paradero Primera de Pro, frente al mercado Unicachi, en el límite de los distritos de Comas y Los Olivos.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima, que se dedicaba a la venta ambulatoria de chocotejas, habría sido atropellada por un bus de transporte público que competía con otra unidad por ganar pasajeros.

Según RPP, el conductor no se detuvo para socorrer al joven vendedor y, por el contrario, abandonó la escena del accidente.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona del accidente y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones del caso.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima. Según las fuentes consultadas, se trataría de un joven de aproximadamente 30 años.

La PNP inició las investigaciones para identificar al conductor del bus que atropelló al vendedor ambulante. Como parte de las diligencias, los agentes recopilaron las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

Por otro lado, el tránsito vehicular en ese tramo de la Panamericana Norte permaneció restringido durante varias horas. La circulación se restableció luego de que el fiscal de turno dispusiera el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.