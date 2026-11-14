Los pasajeros que tengan previsto viajar desde Lima hacia Estados Unidos o llegar desde ese país podrían enfrentar modificaciones en sus itinerarios. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que las operaciones aéreas podrían verse afectadas y recomendó consultar directamente con las aerolíneas para conocer el estado de cada vuelo.
La alerta se emitió luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos dispusiera la suspensión de los despegues en todos los aeropuertos del país.
Cabe mencionar que esta medida responde a un problema de comunicación que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.
De acuerdo con la disposición, los vuelos de salida debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso. En tanto, las operaciones internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serían evaluadas caso por caso, según lo establecido por la autoridad aeronáutica.
Ante esta situación, el terminal aéreo limeño señaló que continuará monitoreando lo ocurrido y comunicará cualquier actualización que pueda afectar sus operaciones. Por ello, recomendó a los viajeros mantenerse en contacto con sus respectivas compañías aéreas.
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