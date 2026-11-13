La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar rechazó públicamente la intención del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de inaugurar una obra que, según el comunicado, aún no ha sido concluida. A través del documento, la comuna señaló que la vía interconectora Héroes del Cenepa presenta trabajos pendientes y que actualmente no garantiza ni la funcionalidad ni la seguridad de los vecinos.

De acuerdo a protestas anteriores de los pobladores, la falta de culminación del proyecto también ha generado problemas en el servicio de transporte público, afectando a los pobladores de la parte alta del distrito. Pese a esta situación, el Gobierno Regional tiene programada para este sábado 14 de noviembre una ceremonia de entrega de la obra.

La municipalidad recordó que los vecinos han soportado más de cuatro años de ejecución de los trabajos, iniciados en febrero de 2022. El proyecto fue planteado originalmente para ejecutarse en un plazo de ocho meses; sin embargo, hasta la fecha no ha sido terminado.

Ante las demoras y la falta de culminación de la intervención, la Municipalidad aseguró que tuvo que destinar recursos propios para ejecutar trabajos complementarios de continuidad vial, drenaje, construcción de muros, asfaltado y limpieza. Estas acciones representaron una inversión adicional de aproximadamente S/ 4 millones.

En el comunicado, la municipalidad también exigió explicaciones al Gobierno Regional sobre los retrasos de la obra y el incremento de su presupuesto.

“Exigimos al Gobierno Regional explicar por qué no terminó la obra, qué justifica tantos años de demora y por qué su costo habría pasado de 20 millones a casi 50 millones de soles”, señala el pronunciamiento.

La comuna sostuvo que antes de cualquier acto de inauguración deben culminarse los trabajos pendientes y garantizarse que la infraestructura pueda operar de manera segura y adecuada para beneficio de la población.