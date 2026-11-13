Un vehículo de la Marina de Guerra del Perú fue acondicionado especialmente para convertirse en el papamóvil que trasladará al papa León XIV durante su visita a Santa Cruz de Succhabamba, región Cajamarca. La unidad llegó días atrás a esta localidad y se encuentra lista para cumplir con el recorrido programado para el sumo pontífice.

El técnico primero de la Policía Naval Víctor Falfán Pinedo explicó que las modificaciones se realizaron tomando en cuenta los requerimientos de seguridad y comodidad solicitados por el Vaticano. Incluso, representantes de la Embajada de Italia llegaron el miércoles pasado para inspeccionar el vehículo y verificar que cumpliera con las condiciones necesarias antes de autorizar su utilización.

Entre las adaptaciones realizadas destacan el cambio de color, la colocación de los escudos y distintivos del Vaticano, así como la instalación de barandas especiales que permitirán al papa subir a la parte posterior del vehículo. También se incorporaron cojines, accesorios y espacios para que los acompañantes y el personal de seguridad puedan trasladarse de manera segura durante el recorrido.

El papamóvil tendrá capacidad para transportar entre tres y cuatro personas en la parte acondicionada para el pontífice y sus acompañantes. Debido a que el trayecto será corto, de aproximadamente 300 a 400 metros, se retiraron algunos asientos para permitir que el papa pueda realizar el recorrido de pie, mientras los obispos que lo acompañen ocuparán los asientos instalados a los costados y los agentes de seguridad se ubicarán en las barandas posteriores.

Los trabajos estuvieron a cargo del personal especializado de los talleres de transporte de la Marina de Guerra, que se encargó de las modificaciones mecánicas y de los acondicionamientos interiores. Los efectivos navales trasladaron la unidad desde Lima hasta Santa Cruz de Succhabamba y posteriormente entregarán el vehículo al conductor designado por el Vaticano, a quien brindarán las indicaciones necesarias para su manejo.

Los integrantes de la Marina destacaron que participar en el acondicionamiento y traslado del vehículo representa una experiencia histórica y un privilegio para la institución.

Señalaron que se trató de un trabajo exigente para cumplir con todas las exigencias del Vaticano, pero expresaron su satisfacción por contribuir a la seguridad y movilización del papa León XIV durante su visita a esta localidad cajamarquina.