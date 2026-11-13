Las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque, fueron escenario de una multitudinaria celebración religiosa con motivo de la llegada del papa León XIV a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante más de ocho años.

Fieles procedentes de distintas regiones del Perú y de Ecuador se congregaron en el recinto para participar en la misa y estar cerca del sumo pontífice. Muchos llegaron con varias horas de anticipación e incluso pernoctaron en el lugar para asegurar una mejor ubicación.

Las imágenes panorámicas permiten apreciar la magnitud de la concentración de peregrinos, quienes se reunieron para acompañar al santo padre durante su visita a tierras lambayecanas.