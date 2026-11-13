El papa León XIV aseguró este viernes 13 de noviembre que está superando sus problemas de salud, durante una multitudinaria misa celebrada en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, región Lambayeque, como parte de su gira apostólica por Sudamérica.

El sumo pontífice, quien fue sometido en octubre a una operación por un cáncer de pulmón, agradeció las muestras de afecto y las oraciones de los fieles que acudieron a recibirlo en la ciudad donde ejerció como obispo durante más de ocho años.

Papa León XIV agradece las oraciones por su salud

“Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones, en particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando ”, expresó León XIV ante los asistentes a la celebración religiosa.

Sus declaraciones se producen un mes después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un adenocarcinoma pulmonar localizado. Según los reportes médicos difundidos, el cáncer no se había extendido y no se requería tratamiento adicional.

Emotivo reencuentro del papa con Chiclayo

Durante su regreso a Lambayeque, el pontífice expresó su alegría por reencontrarse con la población chiclayana y recordó el vínculo que mantiene con la diócesis donde desarrolló parte importante de su labor pastoral.

“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, manifestó durante la misa, que congregó a unos 500 mil asistentes, según estimaciones del Vaticano.