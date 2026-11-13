El papa León XIV recibió su nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico 3.0 la noche del jueves 12 de noviembre, durante una ceremonia realizada en la Nunciatura Apostólica, en el distrito limeño de Jesús María.

En el acto participaron la jefa nacional de la institución, Carmen Velarde; la gerenta general, Virginia Cachay, y la registradora Emma Flores.

Cabe mencionar que el documento había sido tramitado el 30 de mayo de 2025 en el Vaticano, como parte de la campaña “Identificación sin Fronteras”, dirigida a peruanos residentes en el extranjero.

Durante aquel procedimiento, el pontífice manifestó su deseo de conservar su dirección de Chiclayo y regresar al Perú para recoger personalmente su documento. La renovación estuvo a cargo de una delegación de cuatro registradores del Reniec que viajó hasta el Vaticano para realizar el trámite.

La relación del papa con el sistema de identificación peruano comenzó el 24 de agosto de 2015, cuando obtuvo la nacionalidad peruana y tramitó su primer DNI azul. En 2016 acudió a una oficina registral del Reniec en Chiclayo para gestionar su documento electrónico y, tras su elección como pontífice, actualizó sus datos de identidad.