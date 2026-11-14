Un empresario de Carabayllo embistió con su camioneta a dos sujetos que presuntamente dispararon contra su cancha deportiva.

Según RPP, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta la cancha de grass sintético, situada en el cruce de las avenidas Universitaria y Condevilla, donde efectuaron varios disparos antes de escapar del lugar.

En respuesta al ataque, el propietario del establecimiento subió a su camioneta y salió en persecución de los sujetos. Finalmente, logró alcanzarlos y los arrolló contra el ingreso de una cochera.

El hecho, registrado por las cámaras de seguridad de la zona, ocurrió alrededor de las 10:30 p. m. del viernes 13 de noviembre. En las imágenes, a las que accedió dicho medio, se observa que, pese a la fuerza del impacto, uno de los presuntos atacantes logra levantarse e intenta huir a pie.

Tras el incidente, efectivos de la Policía Nacional intervinieron a los dos sospechosos. Uno de ellos, que no presentaba lesiones de gravedad, fue trasladado a la Comisaría de Santa Isabel. En tanto, el otro resultó herido tras el impacto y fue evacuado de emergencia al Hospital Gianfranco La Hoz, donde permanece bajo custodia policial.

Las diligencias policiales continúan para esclarecer lo ocurrido. Durante las pericias, se encontraron siete casquillos de bala en los alrededores de la cancha deportiva. Además, en el punto donde ocurrió el atropello, los agentes hallaron un arma de fuego que habría sido utilizada por los sospechosos durante el ataque.