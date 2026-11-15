La ciudad del Cusco vive este domingo una multitudinaria manifestación de fe con la llegada del papa León XIV, quien fue recibido por miles de personas durante su recorrido en papamóvil por las principales calles de la antigua capital del Imperio incaico.

“¡Bienvenido, tayta León!” y “¡Kawsachun papa!”, expresiones en quechua que significan “¡Bienvenido, padre León!” y “¡Que viva el papa!”, fueron algunas de las exclamaciones que acompañaron el paso del sumo pontífice por la Ciudad Imperial.

Los asistentes, muchos de ellos portando banderas del Vaticano, globos blancos y amarillos, ocuparon calles, avenidas y espacios públicos para saludar a Robert Francis Prevost, quien regresa al Perú como máxima autoridad de la Iglesia católica después de haber vivido durante años en el país.

Cusco recibe a un papa después de 41 años

La presencia de León XIV representa un acontecimiento histórico para Cusco, que no recibía la visita de un sumo pontífice desde 1985, cuando Juan Pablo II llegó a la ciudad durante su viaje apostólico al Perú.

Después de 41 años, miles de creyentes volvieron a concentrarse para participar en una visita papal. Algunos permanecieron durante la madrugada en las calles para conseguir un lugar desde donde observar el paso del santo padre.

Entre los asistentes también se encontraban peregrinos procedentes de otras regiones del Perú y visitantes de países como Brasil y México, quienes viajaron especialmente para presenciar las actividades religiosas.

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León XIV recorre Cusco en papamóvil rumbo a Sacsayhuamán

El papa León XIV llegó este domingo al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, procedente de Chiclayo. El avión papal aterrizó aproximadamente a las 9:42 a. m.

Posteriormente, el pontífice recorrió las principales vías de la ciudad a bordo del papamóvil, saludando a los fieles que se concentraron a lo largo del trayecto.

La ruta de aproximadamente ocho kilómetros incluyó sectores emblemáticos de Cusco, como el entorno del templo inca de Qoricancha y la Plaza Mayor, en dirección al complejo arqueológico de Sacsayhuamán.

A diferencia de algunos de sus desplazamientos por Lima y Chiclayo, en esta oportunidad León XIV realizó el recorrido sentado mientras saludaba a las personas congregadas en las calles.

Desde balcones, viviendas y veredas, los fieles respondieron con aplausos, cánticos y mensajes de bienvenida.

Papa León XIV se reúne con fieles en Sacsayhuamán

Uno de los principales momentos de la visita a Cusco es el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, ubicado en la parte alta de la ciudad.

La ceremonia fue programada para las 10:30 a.m. y contempla la participación de agrupaciones religiosas que mantienen vivas las tradiciones católicas de la región andina.

Durante este encuentro también está prevista la entrega de una Rosa de Oro a la Virgen de Belén, conocida popularmente como la Mamacha Belén, una de las imágenes religiosas de mayor devoción en Cusco.

La Rosa de Oro constituye una distinción pontificia que simboliza la veneración del papa hacia determinadas advocaciones marianas y santuarios católicos.

Papa León XIV rezará el Ángelus en la Plaza Mayor del Cusco

La siguiente actividad de León XIV se desarrollará frente a la Basílica Catedral del Cusco, donde el pontífice tiene programado dirigir el rezo del Ángelus a las 11:45 a. m.

Esta oración, que tradicionalmente preside los domingos desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, se realizará esta vez en el centro histórico de la antigua capital del Tahuantinsuyo.

En el mismo lugar está prevista la entrega de un sudario pontificio al Señor de los Temblores, conocido como el Taytacha de los Temblores, patrón jurado de Cusco y una de las principales imágenes de devoción religiosa de la ciudad.

El presente fue anunciado por representantes del Arzobispado del Cusco como un gesto de reconocimiento a la fe de los creyentes cusqueños.

Visita a Cusco representa un reto físico para León XIV

El recorrido por Cusco también adquiere relevancia debido a las condiciones geográficas de la ciudad, situada aproximadamente a 3.400 metros sobre el nivel del mar.

León XIV, de 71 años, realiza esta visita un mes después de someterse a una intervención quirúrgica por cáncer pulmonar, durante la cual le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, según los antecedentes médicos difundidos sobre el pontífice.

La menor disponibilidad de oxígeno a esta altitud supone una exigencia física adicional, aunque no se han reportado complicaciones médicas durante su recorrido por la ciudad.

La visita forma parte de su primera gira apostólica por América Latina, que incluyó Uruguay y Argentina antes de llegar al Perú, país cuya nacionalidad adquirió después de desarrollar gran parte de su labor pastoral en territorio peruano.

Papa León XIV partirá de Cusco hacia Pucallpa

Tras concluir sus actividades religiosas en Cusco, el pontífice tiene previsto regresar al aeropuerto Alejandro Velasco Astete para continuar su viaje hacia la Amazonía peruana.

De acuerdo con el programa oficial del Vaticano, su salida hacia Pucallpa está programada para la 1:05 p.m., con llegada a la capital de Ucayali a las 2:30 p.m.

En Pucallpa, León XIV se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, antes de celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Por la noche regresará a Lima, donde continuará la última etapa de su visita apostólica al Perú.