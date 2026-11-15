La visita del papa León XIV a Sacsayhuamán, en Cusco, este domingo 15 de noviembre, dejó imágenes de una multitudinaria celebración religiosa en uno de los escenarios históricos más emblemáticos del Perú.

Miles de peregrinos llegaron desde distintas regiones del país y del extranjero para participar en el encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular. Algunos aguardaron desde la noche anterior en los alrededores del complejo arqueológico para conseguir un lugar desde donde observar al sumo pontífice.

Las fotografías de la jornada muestran la concentración de fieles, las expresiones de devoción y el encuentro del papa con las tradiciones religiosas andinas, en medio de las imponentes construcciones de piedra de Sacsayhuamán.

Las imágenes de una multitudinaria bienvenida al papa León XIV

La explanada de Sacsayhuamán reunió a peregrinos procedentes de Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y otras regiones, además de visitantes de países vecinos que llegaron especialmente para acompañar la visita papal.

Durante la ceremonia, la lluvia sorprendió a los asistentes, pero no impidió que continuaran participando en el encuentro religioso.

Las imágenes también reflejan la presencia de representantes de las tradiciones católicas populares, quienes acudieron con símbolos de devoción y elementos propios de la identidad religiosa cusqueña.



