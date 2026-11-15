El papa León XIV llegó este domingo 15 de noviembre a Pucallpa, en la región Ucayali, para continuar su visita apostólica al Perú. El pontífice aterrizó a las 2:30 p. m. en el aeropuerto David Abensur Rengifo, procedente de Cusco, donde durante la mañana encabezó dos encuentros multitudinarios con los fieles.

A su llegada a la ciudad amazónica, el santo padre fue recibido por autoridades regionales, representantes religiosos y miembros de las fuerzas de seguridad, quienes le entregaron artesanías locales como muestra de bienvenida.

La visita a Pucallpa forma parte de una intensa jornada que comenzó en Chiclayo, ciudad donde León XIV ejerció como obispo durante ocho años, y continuó en Cusco, donde recibió el afecto de miles de peregrinos.

Papa León XIV se reunirá con representantes de 21 pueblos indígenas

Tras su llegada, el santo padre tiene previsto trasladarse al distrito de Yarinacocha, donde sostendrá un encuentro con representantes de 21 pueblos indígenas de la Amazonía peruana, así como con misioneros que desarrollan labores pastorales en la región.

La reunión se realizará en las inmediaciones de la laguna de Yarinacocha y permitirá visibilizar las preocupaciones de las comunidades originarias relacionadas con la conservación de sus territorios, la deforestación y las amenazas contra el medioambiente.

Los representantes indígenas también esperan que el pontífice destaque la importancia de proteger la biodiversidad y respetar las culturas ancestrales.

León XIV celebrará histórica misa en La Videnita de Pucallpa

A las 4:45 p.m., el papa León XIV tiene programada una misa multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, donde se espera la asistencia de miles de fieles.

Según el reporte de la visita, será la primera misa presidida por un papa en la Amazonía peruana. Aunque Juan Pablo II visitó Iquitos en 1985 y Francisco llegó a Puerto Maldonado en 2018, ninguno celebró una eucaristía formal durante esas visitas.

La ceremonia incorporará elementos de la identidad cultural amazónica. Los objetos litúrgicos estarán decorados con diseños geométricos del arte kené, característico del pueblo shipibo-konibo.

Asimismo, los obispos utilizarán vestimentas verdes con detalles dorados, como parte de los elementos preparados para esta celebración religiosa.

Papa León XIV regresará esta noche a Lima

Después de concluir sus actividades en Pucallpa, el pontífice tiene previsto partir a las 7:05 p.m. con destino a Lima, donde aterrizaría a las 8:20 p. m.

León XIV pasará su última noche en la capital peruana antes de presidir, el lunes 16 de noviembre, una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas.

Su partida hacia Roma está programada para la 1:45 p. m. del lunes, con lo que finalizará su visita apostólica al Perú y su gira por Sudamérica, que también incluyó Uruguay y Argentina.