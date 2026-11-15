Un total de 42 sacerdotes de la Arquidiócesis de Huancayo participarán este lunes en la misa de clausura de las actividades por la visita del Papa al Perú, programada para las 10:00 de la mañana en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

Así lo informó el vicario general, Pedro Camarena Castillo, quien precisó que previamente, alrededor de 150 jóvenes de la pastoral juvenil de Huancayo participaron en la vigilia realizada en el Estadio Nacional.

Camarena señaló que una de las principales intenciones que llevarán los sacerdotes será pedir por la paz y la reconciliación en el país, debido al contexto de violencia e inseguridad.

«Estamos viviendo un momento muy difícil de la violencia, de la criminalidad, de la corrupción, tantas cosas que hay en el Perú. Nuestra intención es unirnos con él en oración por la paz y bienestar de todo el Perú», manifestó. Añadió que también esperan que los mensajes del pontífice permitan reflexionar sobre la realidad nacional y las dificultades que atraviesan las familias, los jóvenes y los niños.

Respecto a los pronunciamientos del papa durante sus encuentros, el vicario destacó los llamados a fortalecer la fe, valorar la vida y permanecer atentos a las necesidades de los demás. También resaltó el mensaje dirigido a los jóvenes para que afronten los desafíos actuales sin temor y den testimonio de sus convicciones.

En cuanto a las autoridades eclesiásticas, mencionó que el pontífice recordó a los obispos que su papel no es ser dueños de la Iglesia, sino estar al servicio de ella. «La Iglesia somos todos, estamos al servicio de todos», expresó.

Finalmente, sobre la posibilidad de entregar algún presente con motivos de la cultura huanca al Papa, Camarena indicó que los sacerdotes no tendrán un acercamiento directo debido a la cantidad de asistentes, aunque consideró que el arzobispo de Huancayo habría hecho llegar un reconocimiento al pontífice.